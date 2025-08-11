Carpi, Vannis Marchi della Liu Jo precipita con l’ultraleggero: illeso

Se l'è cavata con qualche escoriazione, ma la paura è stata tanta: per il 77enne Vannis Marchi, fondatore insieme al fratello della Liu Jo, l'incidente aereo di ieri poteva essere letale. Dell'accaduto, racconta la Gazzetta di Modena. L'uomo stava atterrando presso il piccolo aeroporto per ultraleggeri di Forte dei Marmi, quando il velivolo si è impigliato in una serie di cavi elettrici sospesi. I testimoni parlano di un boato fortissimo, che ha fatto pensare al peggio per la vita del pilota. Miracolosamente, Marchi è uscito dall'abitacolo con le proprie gambe. Sulla vicenda, indagano le forze dell'ordine.