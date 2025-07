Caso aMo, Pulitanò (FdI): “Sulla nomina del nuovo direttore generale è caos istituzionale”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - “Sulla nomina del nuovo direttore generale di aMo è caos istituzionale. Serve trasparenza, il Comune dia risposte chiare. La gestione dell’avvicendamento alla direzione generale di aMo appare a dir poco pasticciata e rappresenta l’ennesimo caso di opacità amministrativa che Modena non merita e che fratelli d’Italia non può accettare in silenzio”.

A dichiararlo è Ferdinando Pulitanò, consigliere comunale di Modena e vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, firmatario dell’interrogazione comunale depositata ieri, giovedì 31 luglio, per chiedere chiarimenti alla Giunta sul caso della nomina di Roberto Bolondi come nuovo direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità (aMo).

“È inaccettabile – prosegue Pulitanò – che sul sito istituzionale del Comune si legga della nomina di un nuovo direttore generale prima ancora che l’amministratore unico di aMo, Andrea Bosi, abbia assunto qualsiasi formale determinazione, mentre risulta che il dott. Daniele Berselli, destinatario di una contestazione, sia ancora a tutti gli effetti in carica e non risulti alcun provvedimento di licenziamento. Come è singolare la mancata presa di distanza da questa vicenda del nuovo amministratore unico, segno che, o non vuole o non può prendere decisioni autonome. Siamo di fronte a un evidente corto circuito istituzionale che mina la credibilità dell’Agenzia e del Comune di Modena".

Fratelli d’Italia chiede trasparenza, rispetto delle procedure e garanzie sulla corretta gestione di una nomina così delicata:

“È stata promessa trasparenza, legalità e rispetto delle procedure pubbliche sopratutto nella scelta delle figure apicali e invece ci ritroviamo davanti ad una fuga in avanti inaccettabile. Il nostro obiettivo – conclude Pulitanò – è tutelare la trasparenza nelle nomine e assicurare che le risorse pubbliche vengano gestite con efficienza e legalità, soprattutto in un ente strategico come aMo. Vogliamo risposte precise dalla Giunta e ci aspettiamo risposte serie".

