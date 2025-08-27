Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella

CAVEZZO - Uno degli appuntamenti più attesi di fine estate torna a Cavezzo: la Festa della Tagliatella, giunta alla sua ventunesima edizione, si terrà presso Villa Giardino nelle serate del 29, 30, 31 agosto e 1 settembre, con apertura straordinaria anche a mezzogiorno nella giornata di domenica 31 agosto.

La tagliatella, regina indiscussa della tavola emiliana, sarà la protagonista di un ricco menù capace di conquistare grandi e piccoli, affiancata da piatti della tradizione e specialità vegetariane. Accanto alla cucina, ogni sera non mancheranno spettacoli, concerti e attività per tutta la famiglia. Per i bambini, il parco della festa sarà animato da gonfiabili e iniziative dedicate.

Novità dell’edizione 2025 è la nuova area eventi nel parco, allestita con posti a sedere per godere al meglio dei programmi serali. Inoltre debutta il BarTella, aperto tutte le sere dalle ore 20.00 con aperitivi e cocktail, un nuovo spazio pensato come punto di ritrovo conviviale e fresco per brindare insieme all’estate.

“Questa manifestazione – sottolinea l’assessore al tempo libero Alessia Trevisi – rappresenta un momento di grande coesione per la comunità e di valorizzazione delle nostre tradizioni. La Festa della Tagliatella è un’occasione in cui i cittadini e i visitatori possono ritrovarsi attorno a un piatto simbolo della cucina emiliana, condividendo insieme musica, cultura e divertimento. L’impegno dei volontari che la rendono possibile è il cuore pulsante di questo appuntamento che cresce ogni anno e che rappresenta un motivo di orgoglio per Cavezzo.”

I festeggiamenti per il Santo Patrono si concluderanno martedì 2 settembre con il concerto Musiche da Film della Banda Giovanile John Lennon, che si terrà sul sagrato della chiesa parrocchiale.

Tradizione gastronomica, musica, spettacoli e tanto divertimento: la Festa della Tagliatella vi aspetta a Cavezzo per cinque serate più un pranzo speciale, da vivere insieme.