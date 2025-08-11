Cento, la fiera fra tradizione e novità
Manca esattamente un mese all’apertura della 441ª edizione della Fiera di Cento, appuntamento storico e popolare che dall’11 al 14 settembre 2025 tornerà ad animare il centro della città con spettacoli, stand, attività per famiglie, talk, musica dal vivo, tradizione e innovazione.
Un evento che già dal titolo – “Cuore della città” – dichiara la sua natura: una festa di piazza aperta a tutti, ma anche un volano per il territorio, tra memoria viva e slancio contemporaneo. La 441ª edizione segna la rinascita e il rinnovamento della Fiera, che accoglie nuove energie e rafforza la propria identità come momento di coesione, crescita e partecipazione collettiva.
«La Fiera di Cento è il nostro modo più autentico per raccontare chi siamo», spiega l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Filippo Taddia. «Un’occasione in cui tradizione, imprese, cultura e partecipazione trovano spazio in un unico grande racconto collettivo. Invitiamo sin da ora tutti a segnare queste date: sarà una Fiera che lascerà il segno.» – conclude l’Assessore.
Il ritorno del “Guercino d’Oro”: una tradizione che si rinnova
Tra le novità più significative dell’edizione 2025, il rilancio del Premio “Guercino d’Oro”, che sarà conferito durante la Fiera a personalità di spicco del mondo imprenditoriale, associativo, culturale e professionale del territorio. Un nome che richiama la memoria storica del territorio: il "Guercino d’Oro" affonda le sue radici negli anni Ottanta, quando veniva assegnato prevalentemente a celebrità non legate al territorio centese. Oggi torna con una veste completamente rinnovata e con uno spirito coerente con la missione della Fiera: celebrare le eccellenze locali, guardando al futuro senza dimenticare il valore delle proprie origini.
I Partner: vicinanza e sostegno concreto
Anche quest’anno la Fiera potrà contare sul sostegno di importanti realtà imprenditoriali che affiancano l’organizzazione con una partecipazione attiva e radicata nel tessuto locale. Tra i partner ufficiali dell’edizione 2025: Banca Sella insieme a Banca Patrimoni Sella & C. e Felsinea come Main Partner e Generali Ag. Baruffaldi, Confidence Hotel e Home Servizi come Official partner, tutti nel segno fattivo di vicinanza e sostegno alla comunità e al territorio.
