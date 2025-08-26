Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell’unità di Modena il 27 agosto

Mercoledì 27 agosto, alle ore 21.30, l’Arena Left della Festa provinciale dell’unità di Modena si riempirà delle note e dei versi di Fabrizio De Andrè, per un concerto dedicato, oltre a uno tra i più grandi cantautori della musica italiana ed europea, anche alla PFM. A far rivivere i brani di Faber saranno i Damadorè, in una serata non rappresenta un tributo, ma un vero e proprio omaggio artistico che una band di ottimi musicisti, appassionati del poeta e cantante genovese, e del più importante e conosciuto gruppo rock progressive, propone per celebrare quello che resta un caposaldo della musica italiana di tutti i tempi. I componenti dei Damadorè sono Andrea Ceré (basso), Daniele “Hammond” De Rosa (organo e tastiere), Giorgio Nonnato (batteria), Max Giovanardi (chitarra elettrica e acustica), Pietro Lermini (chitarra acustica, mandolino, tastiere, percussioni), Sabba Gallotta (voce e chitarra classica e acustica), Tania Righi (violino).

Ampio spazio, come di consueto, anche ai dibattiti sui temi dell’attualità.

Alle ore 19.30, all’Agorà ‘Aude Pacchioni’, l’incontro promosso dalla Fondazione Modena2007 e dedicato a rivivere i volti, le voci e i valori di 80 anni di Feste dell’unità, con il vicepresidente Fondazione Modena2007 Claudio Bergianti, la docente di Storia contemporanea Università di Urbino Anna Tonelli, il Professore di Storia contemporanea Unimore Lorenzo Bertucelli, il curatore della mostra presente alla Festa Raffaele Caterino e il comunicatore Ruggero Villani.

Alle ore 21.00 si discuterà invece di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, un equilibrio che troppo spesso penalizza le donne e di cui discuteranno la Portavoce nazionale Conferenza Donne Democratiche Roberta Mori Portavoce provinciale della Conferenza Patrizia Belloi, la Deputata PD, Responsabile lavoro Segreteria Nazionale Maria Cecilia Guerra i segretari di CGIEL e UIL Modena Daniele Dieci e Roberto Rinaldi e il segretario CISL regionale Domenico Chiatto. A moderare l’incontro, il collaboratore de ‘Il Resto del Carlino’ Alberto Greco.

Allo spazio El Baile, invece, arriva il liscio, con l’orchestra ‘I giramondo’, in concerto dalle ore 21.30, mentre tante attività per bambini e ragazzi saranno attive presso lo spazio gestito da Arci Ludica.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

Per informazioni: 353.4722569 e sul sito www.pdmodena.it