Da mercoledì 27 agosto fino a sabato 30 agosto a Finale Emilia torna il Magnagat Beer Fest
Seconda settimana di Magnagat Beer Fest al Ciga Stadium di Finale Emilia. Da mercoledì 27 agosto fino a sabato, i cancelli della struttura di via Di Sotto apriranno per accogliere famiglie e persone che hanno voglia di stare insieme. Ricco il menù proposto dai volontari dello Junior Finale: si va dai cappellacci di zucca fino agli strigoli per arrivare alla carne salada fino agli hamburger. Il campo da calcio sarà illuminato e a disposizione dei bambini che volessero divertirsi e giocare in sicurezza. La struttura è dotata anche di due stand coperti, in modo da accogliere gli ospiti anche in caso di pioggia, visto il meteo che ha condizionato la settimana scorsa in cui per due volte l'organizzazione ha dovuto annullare le serate.
Per prenotare i tavoli è possibile rivolgersi a Simona al numero di telefono 347.3246113
Inoltre, abbinato alla Magnagat Beer Fest, per venerdì è in programma un suggestivo triangolare di calcio che vedrà in campo Junior Finale, Copparo e Trebbo, squadra che disputano il campionato di Prima Categoria. Si inizia alle 19.45.
