Dal 25 agosto al 30 settembre chiude al traffico la pista dell’aeroporto Marconi di Bologna
BOLOGNA - Dal 25 agosto al 30 settembre 2025 dalle ore 23:55 alle ore 05:55 locali, chiude al traffico, in orario notturno, la pista dell'aeroporto Marconi di Bologna.
La misura si rende necessaria per consentire alcuni lavori straordinari sulle pavimentazioni della pista di volo, dell'area di manovra e su alcuni raccordi.
A comunicarlo è l’Aeroporto di Bologna con una nota ufficiale.
Nei giorni e negli orari indicati dalla chiusura, nessun volo potrà partire o atterrare a Bologna.
Le compagnie aeree potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi.
Al di fuori dei giorni ed orari indicati, l'aeroporto sarà regolarmente aperto ed operativo.
Nella nota, l'Aeroporto di Bologna invita i passeggeri e le passeggere a contattare direttamente la propria compagnia aerea per dettagli in merito ai singoli voli e per eventuali rimborsi o riprotezioni".
