Festa del volontariato Mirandola, tutte le iniziative in programma

MIRANDOLA - Da venerdì 5 a sabato 7 settembre, al via la 26esima edizione della Festa del Volontariato.

Questo il programma completo.

Venerdì 5 settembre ore 21:00: presso la Sala Trionfini (Piazza Celso Ceretti 9) tavola rotonda “Integrazione tra SSN regionale e Volontariato”. Presenti: Gian Carlo Muzzarelli Presidente

Commissione Politiche per la salute e politiche sociali RER Annamaria Ferraresi Direttrice distretto sanitario, Letizia Budri Sindaco di Mirandola, Maria Grazia Zagnoli ANT, Franca Barbieri Presidente di UILDM e rappresentanti di AVIS / AUSER / AMO / CROCE BLU.



Sabato 6 settembre ore 16:30: presso il cortile della Biblioteca E. Garin (p.zza G. Garibaldi 16) “Il Bene senza interesse: etica del dono e prendersi cura”: CONVEGNO sul mondo del volontariato con la partecipazione di Patrizio Bianchi e Edoardo Patriarca, moderatrice Alessandra Mantovani (nel corso del convegno ci sarà una testimonianza dell'operatrice Anna McAllister di MSF e saluto da parte di Mons. Erio Castellucci).

Ore 19:30: Piazza Costituente “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” – Cena a cura delle associazioni di volontariato del territorio aperta a tutta la cittadinanza (su prenotazione entro il 1° settembre, scrivendo a [email protected]).

Costo 15 euro a persona.

Menù: risotto alla mantovana, gnocco fritto con salumi, frutta, dolci e ½ lt. di acqua. Vino, birra ed altre bibite a richiesta.

Presente un gonfiabile sorvegliato e gratuito per i bimbi..

Ore 21:30: Palco Piazza Costituente - Esibizione musicale di BAND GIOVANILI con musica Rock a cura della Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

Domenica 7 settembre

Ore 8:00: Ex Casellino Ferroviario (via 5 Martiri) “MIRANDOLA SI-CURA”, una piccola gara tra gruppi, organizzata dalla coop. soc. La Zerla e da La Pica - Giardino Botanico, per la raccolta dei rifiuti nell’area del Centro Storico e premiazione finale alle ore 12 sul palco di Piazza Costituente

Ore 8:30: Piazza Costituente “17° RADUNO DI AUTO STORICHE CITTA’ DI MIRANDOLA” a cura del Motoclub Spidy, ritrovo e iscrizioni in Piazza Costituente.

Sarà presente anche un’esposizione di auto e dimostrazioni di impianti audio di alta efficienza e fedeltà per tutto il pomeriggio, in collaborazione con Boutique dell’Autoradio.

Ore 9: Palco Piazza Costituente “SANTA MESSA DEL VOLONTARIATO” celebrata da Don Fabio Barbieri e accompagnamento canoro a cura dei Gruppi Agesci di Mirandola.

Ore 10: Inaugurazione della Festa alla presenza delle Autorità civili e religiose con apertura degli stand informativi delle associazioni.

Dalle ore 10 alle ore 12: presso la Sala Trionfini (Piazza Celso Ceretti 9) mostra "MIRANDOLA RICORDA 2025: Bruno Andreolli” mostra di immagini e pubblicazioni.

Ore 11: Piazza Costituente “FLASH MOB PER LA VITA” organizzato da Croce Blu di Mirandola.

Ore 12: Palco Piazza Costituente Premiazione vincitori di “MIRANDOLA SICURA”.

Dalle ore 16 alle 19: presso l’area della festa sarà allestita una zona sportiva dove verranno proposte attività per grandi e piccini a cura dell’associazione CORRI PER MIRANDOLA, oltre a ROBERTO MANTOVANI con i “Giochi di una volta di gruppo e motori”, intrattenimento per grandi e piccini.

Dalle ore 17 alle 18:30: Palco Piazza Costituente, esibizione dell’ass. FILARMONICA VINCENZO BELLINI di Rosolina (RO) diretta dal Maestro Patrizio Marchiori.

Dalle ore 18:30: Piazza Costituente AMO NOVECOMUNI MODENESI AREA NORD continuerà a cuocere il suo gnocco fritto.

Il “Birrificio del corso” di Medolla fornirà le sue birre alla spina!

