Finale Emilia, il Copparo vince il 1° trofeo Magnagat

FINALE EMILIA - Il primo torneo Magnagat se lo aggiudica il Copparo, che conquista il triangolare disputato al Ciga stadium in occasione della festa della birra.

I copparesi del finalese Matteo Borsari e del neo presidente Trio mostrano di avere un potenziale tecnico di altissima caratura e puntano ad essere protagonisti nel loro girone di prima categoria. Anche lo Junior Finale dimostra di essere un cantiere in costruzione che cerca di fissare solide basi. In ultimo c’è il Trebbio, allenato da Mister Alessandro Panzetti, che sta lavorando tanto sulla trasmissione dei suoi concetti tattici.

Andando alla cronaca del triangolare, che si è disputato su tre partite da 45 minuti l’una, va annotato la vittoria due a zero del Copparo sullo Junior Finale nel match di apertura con reti di Granado su rigore e Borges. La seconda partita ha visto lo Junior confrontarsi con il Trebbio: è finita uno a zero per i ragazzi di Mister Sergio Cestari, andati in rete con Alessandro Gallerani.

L’ultimo match di serata è stato il confronto tra Copparo e Trebbo: gara terminata zero a zero. Bella serata di calcio, con qualche individualità molto interessante e- aspetto non banale - nessun infortunio muscolare, elemento sempre rischioso nel calcio d’agosto.