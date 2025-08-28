Formigine, venerdì 29 agosto torna la Pastasciutta anfifascista
FORMIGINE - Torna la pastasciutta antifascista, in memoria della famiglia Cervi e di tuttə martiri cadutə per i valori della libertà.
Venerdì 29 agosto presso villa Benvenuti a Formigine, dalle ore 19:30, una serata insieme con la musica iconica degli 𝙈𝙏𝙑𝙉𝙤𝙤𝙣 e la musica originale dal vivo di 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗱 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗡𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗡𝗮𝗻𝗰𝗼.
L’evento è organizzato da Anpi con il patrocinio del comune di Formigine e la collaborazione di Mediterranea Saving Humans, Arci, Emergency e Cgil Modena.
Menù completo a 10€: con pastasciutta antifascista (con opzione vegana), birre, vino e drink.
Prenotazioni cena: Giorgio 345.5599360.
Ingresso libero.
Fondato nel 2018 a Venezia in una casa di fuori sede, 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗡𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗡𝗮𝗻𝗰𝗼 scrive, compone e produce i propri brani. Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco ha condiviso il palco con artisti come Max Gazzè, Willie Peyote, 99 Posse, España Circo Este e molti altri.
Leggi anche: “Pastasciutta antifascista”, appuntamenti anche a Modena, Carpi, Mirandola, Soliera, Sorbara, Cavezzo, Nonantola, San Prospero, Concordia e Massa Finalese
