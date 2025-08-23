Furti di trattori agricoli, Patto per il Nord Modena: “Servono interventi concreti”

MODENA - Pubblichiamo il comunicato di Riad Ghelfi, Coordinatore Provinciale – Patto per il Nord Modena in merito ai furti di mezzi agricoli avvenuti nel territorio provinciale.

Negli ultimi mesi la nostra provincia è stata teatro di numerosi furti di trattori e attrezzature agricole, colpi che rappresentano un danno gravissimo per le aziende agricole del territorio. Non si tratta soltanto di perdite economiche ingenti, ma anche di un attacco diretto alla dignità e al futuro di chi ogni giorno lavora nei campi garantendo qualità, eccellenza e approvvigionamento alimentare.

Come Patto per il Nord Modena chiediamo alla Regione Emilia-Romagna di mettere in campo interventi immediati, anche di natura economica, a sostegno degli agricoltori vittime di questi crimini. È necessario aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e con le istituzioni locali per individuare misure efficaci e concrete.

Tra le nostre proposte, riteniamo indispensabile prevedere contributi economici a fondo perduto per l’acquisto di sistemi di localizzazione GPS da installare sui mezzi agricoli. Un investimento utile a creare deterrenza, scoraggiare i ladri e rendere possibile il recupero rapido dei mezzi in caso di furto.

Accanto a questo, occorre valutare ulteriori azioni strategiche, come:

-potenziare i sistemi di videosorveglianza nelle aree agricole più esposte;

-rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine per un presidio più capillare;

-promuovere campagne informative e di sensibilizzazione tra gli agricoltori sulle misure di prevenzione.

La sicurezza delle aziende agricole non è un tema di nicchia, ma riguarda tutta la comunità: senza agricoltura non c’è futuro per i nostri territori. È tempo che la Regione intervenga con decisione per proteggere chi ogni giorno lavora e produce ricchezza per l’Emilia e per l’Italia.