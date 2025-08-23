Hacker si spaccia per ex dipendente di un’azienda e si fa accreditare lo stipendio sul conto
MANTOVA - Una sofisticata frode informatica ha colpito un’azienda mantovana, vittima di un attacco di tipo “Man in the Middle”.
La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un cittadino nigeriano di 35 anni, residente in Campania, ritenuto responsabile della truffa.
L’episodio è emerso grazie alle indagini della Polizia Postale di Mantova, che ha ricostruito il meccanismo utilizzato dal malvivente.
Tutto è partito da una mail fraudolenta arrivata alla casella di posta aziendale, apparentemente inviata da un ex dipendente il cui rapporto di lavoro si era concluso da pochi giorni.
Nel messaggio si chiedeva il pagamento dell’ultima mensilità su un conto corrente diverso da quello abituale, fornendo anche il nuovo iban.
L’azienda, in buona fede, ha effettuato il bonifico di circa 2.000 euro sul conto indicato.
Solo quando il "vero" ex dipendente ha contattato la società chiedendo spiegazioni sul mancato accredito della mensilità, chiarendo che non aveva mai modificato il numero di conto bancario, né inviato quella comunicazione, è emerso che la mail era stata falsificata per indurre la ditta a trasferire denaro verso terzi.
