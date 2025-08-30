Ispezione dei Nas in un centro estetico, sanzioni per oltre 3mila euro
REGGIO EMILIA - Nell’ambito delle attività di vigilanza a tutela della salute pubblica, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un centro estetico situato in un comune della Bassa Reggiana.
Nel corso del controllo, i militari hanno accertato la presenza di tre dipendenti prive della specifica qualifica professionale di estetista, sorprese mentre eseguivano trattamenti estetici avanzati in favore di clienti, anche mediante l’utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche e a ultrasuoni, in assenza del responsabile tecnico dell’attività.
Al legale rappresentante è stata contestata la violazione relativa alla mancata presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle attività di estetista, per la quale è prevista una sanzione amministrativa di 860 euro.
Alle tre dipendenti, invece, è stata contestata la violazione di esercizio di attività di estetista senza requisiti professionali, con sanzione amministrativa di 860 euro ciascuna.
Irregolarità di questo genere, oltre a rappresentare un illecito amministrativo, possono esporre i cittadini a gravi rischi per la salute, in quanto i trattamenti estetici avanzati, se eseguiti da personale privo di adeguata formazione e abilitazione, possono causare danni cutanei, infezioni, reazioni avverse e utilizzo improprio di apparecchiature tecnologiche.
L’attività di controllo del NAS si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza a tutela della salute dei consumatori, volto a garantire che i trattamenti estetici vengano svolti in condizioni di piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
Leggi anche: Ragnatele e cadute di intonaco in cucina, sanzionata dai Nas area ristoro sull’autostrada nel modenese
- Ridotti del 43% i ricoveri dopo l’infarto miocardico nei pazienti over 65 fragili grazie al programma del servizio sanitario regionale
- La biblioteca comunale di Cavezzo riapre al pubblico dal 2 settembre
- Riforma 118 area montana Modena, il sindacato degli ospedalieri Cimo-Fesmed: "Si preveda medico su ambulanze"
- Ispezione dei Nas in un centro estetico, sanzioni per oltre 3mila euro
- Tornano in azione il no vax di "ViVi", scritte sui muri di una scuola e pensilina dei bus
- Giallo di via Stufler, serviranno almeno 3 mesi per le indagini scientifiche sul corpo di Raffaele Marangio
- Pedone investito da un camion in via Emilia Ovest, è gravissimo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero