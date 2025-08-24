Libri scolastici, confermati i contributi dalla Regione
MODENA - Da giovedì 4 settembre e fino alle ore 18 del 24 ottobre si potrà presentare domanda di contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026.
Anche quest’anno, infatti, la Regione Emilia-Romagna conferma l’impegno per sostenere il diritto allo studio di studenti in condizioni economiche disagiate, favorendone l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
L’agevolazione, in particolare, riguarda alunni e alunne che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado cittadine, statali e paritarie, o che adempiono all’obbligo scolastico (primi due anni delle secondarie di secondo grado) attraverso le modalità di istruzione parentale.
Possono richiedere il contributo studenti appartenenti a nuclei familiari con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 10.632,94 euro per la prima fascia e fino a 15.748,78 per la seconda fascia. Il bando individua infatti due platee.
Gli studenti beneficiari devono avere un’età non superiore ai 24 anni (limite non previsto se studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92), risiedere nel comune di Modena e frequentare scuole ubicate sul territorio comunale, regionale o fuori regione (a condizione che lo studente rientri quotidianamente nella propria residenza).
Le domande potranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura online predisposta dalla Regione, accedendo tramite credenziali Spid/Cie/Cns al sito scuola.er-go.it operativo nel periodo di apertura del bando.
L’effettivo importo del contributo sarà definito dalla Regione alla luce delle risorse disponibili e delle domande ricevute.
Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina web del Settore Educazione e Istruzione (www.comune.modena.it/servizi/
