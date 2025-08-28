Malattie virali trasmesse da insetti, Fidanza e Barbari (PD): “Mettere in campo sorveglianza e piano di prevenzione e contrasto dei focolai”
MODENA - “Servono interventi per contrastare il significativo aumento di queste patologie sul nostro territorio come nel resto del paese - commentano i consiglieri comunali del Partito Democratico Francesco Fidanza e Luca Barbari - così come evidenziato nell’ultimo bollettino del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il quale ha confermato che l'Italia, insieme alla Francia, è uno dei paesi europei più colpiti dalla Chikungunya”.
“Nel territorio modenese, si sono registrati ad oggi 63 casi di Chikungunya - proseguono i consiglieri - i cambiamenti climatici, con l'innalzamento delle temperature e l'alterazione delle precipitazioni, stanno favorendo la proliferazione della zanzare, ma anche delle zecche, rendendo il nostro territorio sempre più vulnerabile”.
"Le arbovirosi, ovvero le malattie virali trasmesse da insetti vettori come le zanzare, non sono più un'eccezione, ma una realtà con cui dobbiamo confrontarci - affermano Fidanza e Barbari - e pur riconoscendo le iniziative già in atto, come la campagna informativa dell'AUSL e le disinfestazioni comunali, sottolineiamo la necessità di un approccio a lungo termine basato anche sulla prevenzione e sul coinvolgimento diretto dei cittadini”.
“Oltre a chiedere la creazione di un tavolo tecnico che coinvolga la Giunta, il Dipartimento di Sanità, le aziende ospedaliere, il Servizio Veterinario Territoriale (SVET), i servizi ambientali, le associazioni di cittadini, i consigli di quartiere e le scuole con l’obiettivo di definire linee guida specifiche e preventive per il territorio modenese - ribadiscono Fidanza e Barbari - abbiamo anche richiesto di mettere in campo percorsi di formazione, sensibilizzazione e sorveglianza in collaborazione con i consigli di quartiere, allo scopo sia di identificare e gestire celermente i focolai larvali, che di adozione delle misure di prevenzione più adeguate in case e quartieri”.
