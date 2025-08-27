Modena, venerdì 29 agosto cali di pressione dell’acqua nella zona sud
MODENA - HERAcquaModena, società del Gruppo Hera che gestisce il servizio idrico integrato, informa che venerdì 29 agosto, a seguito di lavori del gestore della rete elettrica, dalle ore 6.30 alle ore 10.30, si verificheranno cali di pressione dell’acqua nella zona sud di Modena alimentata dall’impianto acquedottistico di Saliceta San Giuliano.
In particolare, le utenze coinvolte sono quelle comprese all’interno del perimetro delimitato da strada Morane, strada Contrada, via Giardini e via Panni. In quest’area potranno quindi verificarsi variazioni della pressione, con disagio più marcato per chi abita ai piani alti. Si consiglia quindi di fare rifornimento di acqua per le esigenze del mattino.
Coloro che hanno comunicato il proprio numero di telefono al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al link Avviso di interruzione servizio - Gruppo Hera .
HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
