Partita Modena-Avellino, cambia la viabilità in zona Stadio

MODENA - È ripartito il campionato di calcio di Serie B e, in occasione della partita di calcio Modena-Avellino, in programma domenica 31 agosto alle 21 allo Stadio “Alberto Braglia”, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E, per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta, anche per questa stagione sportiva è confermato il servizio di deposito sorvegliato e gratuito collocato accanto al Braglia previsto dal progetto “In bici allo stadio”.

Dalle ore 9 di domenica sono vietati sosta e transito in tutto piazzale Tien An Men, mentre dalle 13 verrà vietata la sosta in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli e via Fontanelli. Dalle ore 16 circa, inoltre, scattano progressivamente le chiusure al transito in viale Montecuccoli, in viale Monte Kosica, in via Fontanelli e anche in zona Stazione e in piazzale Natale Bruni. La Stazione rimarrà invece pienamente accessibile da Porta Nord. Per chi si sposta da nord a sud di Modena, quindi, è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche.

Già dal pomeriggio di sabato 30 agosto, inoltre, è vietata la sosta in una porzione di piazza Tien An Men, che verrà riservata ai mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.

Per la partita Modena–Avellino è già nuovamente attivo lo spazio custodito messo a disposizione dei tifosi gialloblù per favorire l’accesso in bici all’area dell’impianto nelle fasce temporali legate agli incontri di calcio. Il deposito situato sotto la tribuna del prospiciente parco Novi Sad può ospitare in sicurezza oltre un centinaio di veicoli ed è aperto da un’ora prima della gara a mezz’ora dopo la fine del match.

Il servizio di deposito e presidio, giunto alla quarta edizione, è gestito dai volontari dell’associazione Ciclofficina popolare - Rimessa in movimento. “In bici allo stadio” si inserisce nelle azioni promosse dal Comune per incentivare spostamenti sostenibili, scoraggiando l’utilizzo dell’auto soprattutto quando si tratta di affrontare brevi tragitti, ed è sviluppato in collaborazione con il Modena Fc e Ciclofficina popolare.

