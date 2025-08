Pulitanò e Arletti (FdI): “Giunta regionale si esprima sulla situazione del Comune di San Prospero”

SAN PROSPERO - La Giunta regionale si esprima su quanto accaduto nel Comune di San Prospero, nel modenese, e sulle criticità emerse dalla relazione prodotta dalla segretaria comunale. A chiederlo, con un'interrogazione all'esecutivo regionale, sono i consiglieri di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti.

"La segretaria - evidenziano poi i consiglieri - concluderà il suo incarico nel comune della Bassa il 31 luglio, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista in ottobre". L'atto ispettivo prosegue rilevando come si tratti di "una relazione dettagliata, di natura tecnica e istituzionale, che descrive con toni espliciti quella che apparirebbe una situazione di diffusa irregolarità amministrativa, mancanza di trasparenza e assenza dei presidi minimi di verifica. Il documento è arrivato a breve distanza temporale dal deposito, alla Corte dei Conti, di un esposto presentato il 16 luglio dalla lista 'San Prospero per il cambiamento', su presunte carenze legate negli anni all'assenza di un segretario generale e alla legittimità degli atti amministrativi firmati da chi non avrebbe avuto i requisiti per tali funzioni".