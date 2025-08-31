Tentano furto al supermercato durante il rifornimento, fermati in quattro
Modena: Tentato furto al supermercato durante le operazioni di rifornimento merci, denunciate quattro persone dai Carabinieri.
Nel corso della notte del 30 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena quattro persone per il reato di tentato furto in concorso all’interno di un supermercato: si tratta di due cittadini ghanesi e due italiani, tutti impiegati temporaneamente come addetti al rifornimento delle merci.
L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, che ha inviato una pattuglia presso il magazzino del negozio "Conad", situato all’interno del centro commerciale “La Rotonda” di via Morane.
Sul posto, i militari hanno accertato che i quattro erano stati sorpresi da un responsabile dell’esercizio commerciale, mentre tentavano di asportare vari prodotti, principalmente generi alimentari.
La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario
- Individuati 16 punti di informazione turistica a Medolla, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Camposanto, San Possidonio e San Felice
- Tentano furto al supermercato durante il rifornimento, fermati in quattro
- A Cavezzo da lunedì e fino al 31 ottobre chiuso tratto di via Secchia
- Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
- Poesia Festival, gli appuntamenti dal 1° al 4 settembre
- Calcio, al via i campionati di Promozione: La Pieve ospita il Medolla San Felice, Solierese sul campo del Masone
- Sanità in montagna, Patto per il Nord: "Scelta folle e pericolosa togliere i medici di emergenza"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero