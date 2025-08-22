Travolto da un muletto, muore operaio di 28 anni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Un operaio di 28 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella notte di giovedì 21 agosto verso l'1.30 a Marmorta di Molinella, nel Bolognese.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane impegnato in un turno notturno, stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet all'interno della azienda Green Energy quando il mezzo lo ha travolto e schiacciato, forse a causa di un freno non inserito.

Cause e dinamica precisa sono al vaglio dei carabinieri e della medicina del lavoro.

Il giovane operaio era di origine pakistana, regolarmente residente in Italia.

