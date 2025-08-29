Zanzara tigre, sabato 30 agosto a Carpi nuove disinfestazioni in aree verdi private

CARPI - A seguito del rilevamento di ulteriori nuovi casi confermati di Chikungunya, sabato 30 agosto saranno effettuati interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private a Fossoli, dovrà sarà esteso il trattamento già effettuato, in una piccola area di via Martinelli, nelle aree circostanti via Solferino e via Arno.

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, venerdì 29 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area.

I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

A Fossoli la disinfestazione sarà eseguita nell’area circostante quella già trattata nei giorni scorsi coprendo l’intero quartiere da entrambi i lati della statale Romana nord, tra le vie Martinelli, Saguatti, Cefalonia e Gilioli a est, e le vie Budrione Migliarina e Mare del Nord a ovest. Tra Fossoli e San Marino sarà trattata anche l’area residenziale tra via Martinelli e stradello Sant’Antonio.

A Carpi, sarà trattata l’area con al centro via Solferino, compresa tra le vie Cattani, Marco Polo esterna, Inghilterra, Goito, Pascoli e Ugo da Carpi.

La disinfestazione sarà eseguita anche in un’area con al centro via Arno, prossima a quella già trattata di via Sallustio. Le zone trattate sono comprese tra le vie Reno, Adige, Plinio, Fedro, Secchia.

L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni.

I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi e giardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13)

Ugualmente importante è evitare di farsi pungere facendo attenzione, quindi, alla protezione personale adottando in casa accorgimenti come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori, e proteggendosi all’aperto con repellenti (certificati).

