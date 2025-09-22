A Bomporto conclusi i lavori alla palestra di via Verdi e alla scuola media

Il Comune di Bomporto comunica la conclusione di due importanti interventi di edilizia pubblica, che restituiscono alla cittadinanza spazi rinnovati, sicuri e funzionali. Gli edifici oggetto di intervento sono la palestra di Via Verdi e le Scuole secondarie di primo grado “Alessandro Volta”.



“La conclusione di questi due cantieri rappresenta un passo significativo nel percorso di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico. Restituire alla comunità spazi sicuri, moderni e funzionali significa investire nel benessere delle persone e nella qualità della vita collettiva. La palestra di via Verdi torna a essere un punto di riferimento per lo sport e per la gestione delle emergenze, mentre la scuola ‘Alessandro Volta’ offre oggi ambienti più accoglienti e adeguati alle esigenze di studenti e insegnanti. Questi risultati rappresentano il frutto della collaborazione tra enti e dimostrano come, anche in tempi complessi, sia possibile portare a termine opere fondamentali per il futuro del nostro territorio”, ha dichiarato la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari.



Sono terminati i lavori di riqualificazione e miglioramento sismico della palestra di via Verdi, struttura strategica per la comunità sia per la sua funzione sportiva che per il ruolo di presidio in caso di emergenze. L’intervento, avviato nel luglio 2023, ha comportato un investimento complessivo di poco inferiore a 1,8 milioni di euro, di cui 1,3 milioni provenienti da fondi regionali destinati alla riparazione delle opere danneggiate dal sisma del 2012. Dopo una revisione economica del progetto nel 2022, necessaria per l’adeguamento ai nuovi prezzari, è stato possibile sbloccare l’iter e procedere con l’aggiudicazione e l’apertura del cantiere. Nel corso del 2024, l’edificio è stato oggetto di interventi strutturali e impiantistici, tra cui il montaggio della nuova copertura in legno e la realizzazione delle tramezzature interne. Attualmente è in corso la raccolta della documentazione amministrativa per la presa in carico dell’immobile, ultimo passaggio prima della sua piena restituzione alla cittadinanza.



Si sono conclusi anche i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Alessandro Volta”. L’intervento, avviato a fine 2023 e articolato in quattro stralci, ha garantito la continuità didattica per oltre 500 tra studenti e personale, senza mai interrompere le lezioni. L’opera, del valore complessivo di 1 milione e 570 mila euro, è stata cofinanziata per circa 1 milione di euro da fondi PNRR e per la restante parte da risorse comunali. Oltre al miglioramento sismico, che ha portato la risposta dell’edificio al 60% di quella di una struttura nuova, sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico. Con la conclusione dell’ultimo stralcio, avviato ad aprile 2025, la scuola ha riaperto con tutte le aule pienamente disponibili e rinnovate.