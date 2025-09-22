Si monta un ponteggio, divieto di transito in via Rovighi a Carpi
Dalle 7.30 di martedì 23 settembre e fino al tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre divieto di transito in via Rovighi per consentire il montaggio di un ponteggio funzionale al cantiere per la tinteggiatura della facciata della sinagoga.
Contestualmente, a uso dei residenti, è istituito un doppio senso di marcia su via San Bernardino da Siena e su via Berengario, nei tratti compresi tra via Rovighi e via Trento Trieste. Nei due giorni, il traffico sarà regolato da movieri presenti agli incroci.
Una volta installato, l’ingombro del ponteggio sarà limitato al marciapiedi e il traffico veicolare potrà riprendere regolarmente.
I lavori di tinteggiatura della facciata della sinagoga, a cura del Comune di Carpi, dureranno circa quattro settimane e completano l’intervento di ripristino dei danni del sisma sull’edificio settecentesco.
