A Miss Italia l’Emilia-Romagna la rappresenta una modenese, Greta Passini di San Cesario

Origini e percorso:

Greta, quasi ventenne, ha partecipato al concorso un po’ per gioco, arrivando a superare le 223 ragazze iscritte da tutta la regione, tra cui rappresentanti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara. Con la fascia di Miss Riviera Romagnola e prima di Miss Modena, ha dimostrato di avere un grande spirito competitivo e tanta spontaneità.

I sogni futuri:

Attualmente iscritta al primo anno di Scienze Giuridiche, Greta si definisce più orientata verso una carriera internazionale, con il sogno di lavorare un giorno alle Nazioni Unite. La sua passione per le lingue si è consolidata grazie agli studi liceali, e ha conseguito un certificato di inglese di livello C1. Nonostante l’interesse per il mondo dello spettacolo, lo considera più un piano B. La moda e il desiderio di sfilare sono grandi passioni, e tra gli stilisti preferiti c’è Giorgio Armani, ammirato per la sua eleganza senza tempo.

Interessi e passioni:

Greta ha praticato ginnastica artistica per molti anni, disciplina che conserva nel cuore, anche se ha dovuto interromperla a causa della sua altezza. È una ragazza spontanea, naturale, e si sente a suo agio davanti alle telecamere, avendo anche recitato in una scena tratta da “Il Diavolo veste Prada”, il suo film preferito. Tra le attrici ammirate c’è Zendaya.

Emozioni recenti:

L’incoronazione è stata un momento di grande emozione, tra incredulità e felicità. Greta ammette di aver provato un po’ di senso di dissociazione, trovando tutto surreale e sentendosi responsabile di rappresentare la sua regione con orgoglio.

Social e vita privata:

Non è molto attiva sui social, non aspirava a diventare influencer, ma riconosce che ora dovrà essere più presente per coltivare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Niente fidanzato al momento, ma un fratello molto protettivo e affettuoso.

Legami con la regione:

Greta sa fare i tortellini, un piatto simbolo dell’Emilia-Romagna, grazie alle mani esperte di sua nonna e di sua madre. Tuttavia, ha scelto di diventare vegetariana da un paio d’anni, motivata da motivi etici e dal grande amore per gli animali, avendo cresciuto con una cagnolina e condividendo la vita con un gatto e una gatta.

In sintesi:

Greta Passini rappresenta una giovane ragazza Emilia-Romagna con sogni ambiziosi, un cuore gentile e una forte determinazione. La sua storia è un esempio di spontaneità, passione e rispetto per le radici, pronta a portare il meglio della sua regione alla scena nazionale.