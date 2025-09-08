A San Felice dal 9 al 13 settembre chiusure su via Campi per lavori
A San Felice sul Panaro dal 9 al 13 settembre cambia temporaneamente la viabilità per interventi di scavo per ripristino conduttore.
Pertanto dalle 7.30 di martedì 9 settembre fino al termine dei lavori avremo in via Campi: chiusura totale al traffico veicolare dell'accesso su via Campi da via Circondaria, con relativa deviazione del traffico in piazza Piva con re-immissione in via Campi.
Ancora in via Campi chiusura totale al traffico veicolare del tratto di via Campi compreso tra le vie Don Minzoni e Mazzini, con deviazione del traffico proveniente da via Circondaria su via Don Minzoni.
Restringimento di carreggiata su via Campi tra le vie Mazzini e Bergamini con relativo divieto di sosta.
I lavori saranno suddivisi in tre interventi distinti e consecutivi come da ordine cronologico indicato.
