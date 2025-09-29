Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN POSSIDONIO - A San Possidonio gli studenti delle medie a scuola di cyberbullismo coi Carabinieri L'altra mattina, in occasione del sabato tematico, tutte le classi della scuola secondaria di primo grado Don Andreoli hanno partecipato ad un incontro dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo, organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione comunale e la scuola.

Presso il Palazzurro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il Tenente Colonnello Stefano Covolo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Carpi, accompagnato dal Maresciallo Mauro Galantino del presidio di Concordia e San Possidonio.

È stata una mattinata formativa e ricca di spunti, in cui sono stati trattati argomenti importanti per la crescita personale e il vivere civile. Grazie alla collaborazione con la consigliera Elisa Spaggiari, al termine dell’incontro abbiamo distribuito agli studenti la pubblicazione gratuita “𝘊𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘊𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴𝘴𝘪”, realizzata dalla Polizia di Stato e da Unieuro: uno strumento ricco di testimonianze, podcast e video che potrà essere utilizzato in classe o individualmente per approfondire i temi affrontati.

Il Comandante Covolo ha concluso con una domanda semplice ma potentissima, rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze: "Voi da che parte decidete di stare?"