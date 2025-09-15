Alzheimer, a San Felice uno spettacolo, una tavola rotonda e il monumento illuminato di viola

SAN FELICE SUL PANARO - Giovedì 18 settembre, al Pala Round di San Felice sul Panaro (ore 20.30), l’attrice Daniela Poggi porterà in scena lo spettacolo “Tra memoria e amore”, un intenso racconto ispirato alla sua esperienza personale accanto alla madre malata di Alzheimer.

La serata proseguirà con una tavola rotonda a cui parteciperanno Mara Veschi, geriatra del Centro Disturbi Cognitivi del Distretto di Mirandola, ed Elena Zavatta, psicologa del Centro Disturbi Cognitivi dell’Area Nord. L’ingresso è libero.

L’appuntamento si inserisce nel programma della Settimana Alzheimer (17-24 settembre), promossa dalla Dementia Friendly Community di San Felice, con il supporto musicale della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”. L’iniziativa è organizzata da Ausl di Modena, Comune di San Felice, Unione Comuni Modenesi Area Nord, con il patrocinio del Comune di Mirandola.

«L’Alzheimer non colpisce solo chi ne è malato, ma coinvolge profondamente famiglie e caregiver – sottolinea Elisabetta Malagoli, assessora ai Servizi sociali di San Felice –. Servono consapevolezza e sostegno per migliorare la qualità della vita delle persone e lo spettacolo di Daniela Poggi sarà un’occasione preziosa per riflettere e sensibilizzare la comunità».