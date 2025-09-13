B. Braun Avitum Italy fa festa a Mirandola con collaboratori, dipendenti, famiglie e bambini

Sabato 13 settembre, la sede di B. Braun Avitum Italy a Mirandola ha accolto dipendenti, famiglie e colleghi per un pomeriggio speciale, intitolato Everybody in B. Braun. Un evento “a porte aperte” che ha trasformato lo stabilimento in un luogo di incontro, festa e scoperta, avvicinando i partecipanti a una delle realtà industriali più importanti del distretto biomedicale.

Una giornata per conoscere da vicino l’azienda

L’appuntamento è stato inaugurato con i saluti istituzionali del Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, seguiti dagli interventi dell’Amministratore Delegato Alexander Ehm e del Direttore di stabilimento Luigi Meletti. A partire da quel momento la giornata si è trasformata in un’occasione di condivisione: non solo per celebrare la storia e i risultati dell’azienda, ma anche per mostrare il lavoro quotidiano di chi, con competenza e professionalità, contribuisce a produrre ogni anno oltre 10 milioni di dispositivi medici.

Fondata all’interno di uno dei distretti biomedicali più rilevanti a livello europeo, la sede di Mirandola conta più di 450 collaboratori e rappresenta un punto di riferimento internazionale per dialisi, nutrizione clinica, terapia infusionale e cura delle ferite.

Family day: cosa significa

L’iniziativa si è inserita nel solco delle cosiddette giornate delle famiglie aziendali: momenti in cui imprese come B. Braun scelgono di aprire le porte per mostrare la vita interna, valorizzare le competenze e rafforzare il legame tra dipendenti, territorio e comunità. Questi eventi hanno infatti molteplici obiettivi:

rendere più trasparente il funzionamento dello stabilimento, i processi produttivi e gli standard di qualità;

rafforzare il senso di appartenenza , coinvolgendo non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie;

trasmettere i valori di responsabilità sociale e di vicinanza al territorio;

mostrare ai più giovani un settore d’eccellenza come quello biomedicale, creando curiosità e stimoli formativi.

Giochi, trenino e tour guidati

Il pomeriggio non è stato solo istituzionale: grandi e piccoli hanno partecipato a momenti di intrattenimento, giochi, attività ricreative e musicali. Particolarmente apprezzato è stato il tour dello stabilimento a bordo di un trenino, che ha permesso di osservare da vicino linee produttive, camere bianche e reparti ad alta tecnologia. Un’esperienza unica per vedere con i propri occhi come nascono dispositivi fondamentali per la salute di migliaia di persone in Italia e nel mondo.

Innovazione e crescita

La giornata è stata anche l’occasione per ricordare il percorso di crescita che B. Braun ha intrapreso a Mirandola. Negli ultimi anni l’azienda ha investito in automazione, con l’introduzione di robot collaborativi e nuove linee produttive, e ha annunciato oltre 100 nuove assunzioni nei prossimi due anni per potenziare le aree di ricerca e sviluppo, qualità, ingegneria e regulatory affairs. Una conferma dell’importanza dello stabilimento modenese all’interno del gruppo multinazionale tedesco, leader mondiale nelle tecnologie mediche.

Un messaggio al territorio

Everybody in B. Braun non è stato soltanto un evento di festa, ma anche un messaggio rivolto alla comunità: il successo dell’azienda passa attraverso le persone che ci lavorano e le famiglie che le sostengono. In un territorio come quello di Mirandola, che ha fatto del biomedicale una delle sue eccellenze, la scelta di aprire le porte e raccontarsi rappresenta un segno di radicamento, trasparenza e fiducia reciproca.

Chi ha partecipato è tornato a casa con la consapevolezza che dietro i numeri, i macchinari e i dispositivi c’è una comunità di donne e uomini che lavorano ogni giorno per produrre salute e innovazione, in dialogo costante con il territorio e le sue istituzioni.