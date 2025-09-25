Bocciatura della Corte dei Conti, per presidente e direttore generale di Aimag il piano industriale non cambia

Lo scorso 23 settembre, la presidente di Aimag, Paola Ruggiero, e il direttore generale dell'azienda, Gianluca Valentini, hanno incontrato i sindacati di categoria in merito alla decisione della Corte dei Conti di bocciare la cessione di fatto del controllo strategico della multiutility ad Aimag, approvata dai Consigli comunali dei comuni soci, ad eccezione di quelli di Cavezzo e San Prospero.

Nel corso dell'incontro, come riporta La Pressa, la presidente di Aimag avrebbe ammesso di aspettarsi una reprimenda sul tema del controllo pubblico di Aimag, ma ha aggiunto che si istituirà un tavolo tecnico insieme ai segretari comunali per rilanciare il percorso e che si punterà ancora a raggiungere obiettivo fissato, cercando, però, di accogliere i rilievi della Corte dei Conti.

Il direttore generale Valentini, invece, come riporta sempre La Pressa, ha affermato che il percorso individuato faceva sintesi tra le componenti dei soci e che il parere della Corte dei Conti non sia vincolante. Per Valentini sarà necessario seguire un altro percorso per raggiungere gli stessi obiettivi, mentre non è necessario modificare il piano industriale approvato lo scorso anno.

