Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco

Il Comune di Bomporto è lieto di annunciare, insieme al Comitato Festa del Lambrusco, la cinquantesima edizione della Festa del Lambrusco di Sorbara, un appuntamento che da mezzo secolo anima il territorio con passione, tradizione e convivialità. La manifestazione, che rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati dalla comunità locale, si svolgerà nei fine settimana dal 12 al 14 e dal 19 al 21 settembre, con alcuni appuntamenti infrasettimanali.



“La Festa del Lambrusco – commenta la Sindaca Tania Meschiari - non è solo un evento nel calendario, ma un rito collettivo, un gesto d’amore verso la nostra terra e la nostra identità. Celebrare la 50a edizione significa rendere omaggio a chi ha donato tempo, energia e cuore per farla crescere, generazione dopo generazione. È una festa che unisce e restituisce, che racconta il nostro territorio con il profumo della cucina, il suono delle orchestre e l’orgoglio del nostro Lambrusco. Oggi non celebriamo solo un passato glorioso, ma rinnoviamo un patto con il futuro, con i giovani e la comunità. Che sia, anche quest’anno, la festa di Sorbara. Buona 50a Festa del Lambrusco a tutte e tutti!”



Protagonista indiscusso sarà il Lambrusco di Sorbara, celebrato attraverso degustazioni, musica dal vivo, buon cibo, artigianato artistico, attività per bambini e un’atmosfera festosa che coinvolgerà tutte le generazioni. L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 12 settembre con una serata dal titolo “Cùm l’è neda”, un omaggio alle origini della festa. A partire dalle ore 20, si potrà gustare una cena all you can eat a base di polenta al ragù, gnocco fritto e salumi, seguita dal saluto della Sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, e dallo sproloquio di Sandrone e della Famiglia Pavironica. La serata proseguirà con il concerto della tribute band “Gli Angeli”, dedicato a Vasco Rossi.





Sabato 13 settembre sarà dedicato all’artigianato e alle eccellenze locali. Nel pomeriggio apriranno gli stand gastronomici e il mercato dell’artigianato artistico, con dimostrazioni dal vivo a cura dell’associazione “I Laboratori”. Le cantine del territorio saranno protagoniste con “Lambruscando” e “Le Cantine in Festa”, offrendo degustazioni e vendita diretta dei migliori Lambruschi di Sorbara. In serata, il pubblico potrà lasciarsi trasportare da un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, con lo spettacolo “80 Voglia di ’90–2000”.



Domenica 14 settembre la festa entrerà nel vivo fin dal mattino, con il “Bel Mercato” e il primo raduno trattoristico del Lambrusco, che vedrà una sfilata lungo le vie del paese. Le degustazioni proseguiranno, affiancate da una mostra di abiti da cerimonia e da un aperitivo musicale offerto dagli espositori. Non mancheranno momenti di spettacolo e tradizione, come la pigiatura all’antica con musica e balli, il pranzo alla festa, il percorso ciclistico per bambini e l’incontro poetico-musicale “Da Alfa a Omega”. La giornata si concluderà con il concerto della coverband disco-funk “Elefunky”.



Durante tutta la manifestazione saranno attivi gli stand gastronomici, il bar e la “Pesca del Salume”. Per informazioni, prenotazioni o per condividere aneddoti legati alle edizioni passate, contattare il Comitato su www.festadellambruscosorbara. com/.



La Festa del Lambrusco non si ferma qui: le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 21 settembre. I dettagli delle prossime giornate saranno resi noti con un aggiornamento dedicato, per continuare a brindare insieme al gusto e alla tradizione. La Festa del Lambrusco di Sorbara è un racconto collettivo, un brindisi alla memoria e alla vitalità di un territorio che sa celebrare con orgoglio le proprie radici.