Bomporto, rubata la borsetta di una donna nel parcheggio di un supermercato

BOMPORTO - Un furto di una borsetta nel parcheggio del supermercato Sigma di Bomporto è avvenuto intorno all'ora di pranzo di ieri, mercoledì 3 settembre. A raccontare tutto, in un gruppo Facebook cittadino, è una testimone: stando a quanto riportato, una signora stava caricando la spesa in auto e aveva appoggiato la borsetta sul sedile del passeggero per poi recarsi al posto di guida, quando è avvenuto il furto. Tre persone si sono poi allontanate in auto, a bordo di una Golf di colore blu metallizzato: una delle persone aveva un cappellino da baseball bianco in testa e indossava una mascherina.

