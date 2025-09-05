Bomporto si mette in movimento con “Ci Vuole Il Fisico”

BOMPORTO - Dal 12 al 21 settembre 2025 Bomporto ospita la quarta edizione di “Ci vuole il fisico”, dieci giorni interamente dedicati allo sport e alle associazioni del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini l’ampia offerta sportiva locale e di valorizzare il ruolo delle associazioni come punto di riferimento per la vita sociale e il benessere della comunità. Sarà una vera e propria festa dello sport, diffusa tra piazze, palestre e impianti di Bomporto, Sorbara e Solara, con attività pensate per coinvolgere tutte le età, dai bambini in età prescolare fino agli adulti e agli anziani.

Il programma è ricco e variegato. Si va dall’atletica per i più piccoli, con prove dedicate alle diverse fasce scolari, agli sport su rotelle come hockey in line e pattinaggio, che offrono occasioni di avvicinamento e stage. Il calcio sarà protagonista con open day e allenamenti di prova per le annate più giovani, mentre il ciclismo propone gare e presentazioni rivolte ai bambini. La pallavolo e il minivolley coinvolgeranno i giovanissimi sia in palestra che all’aperto, grazie alla disponibilità dei campi da beach volley. Ampio spazio sarà dedicato alla ginnastica, in tutte le sue declinazioni: dolce, posturale, mantenimento, fitness, pilates e corsi specifici per adulti e terza età. Non mancheranno attività come judo, difesa personale femminile, psicomotricità per i più piccoli, danza e ballo per ogni età e gusto, dalla zumba ai balli di gruppo, dalla danza latino-americana all’hip hop e alla pole dance. La piscina offrirà corsi per tutte le età, mentre la pesca sportiva sarà un’occasione per vivere la natura in modo attivo. Il Tokora Club proporrà un ventaglio di corsi che spaziano dalla ginnastica artistica allo yoga, dalla tonificazione al functional training.

La vicesindaca e assessora allo Sport, Ilaria Malavasi, sottolinea come questa settimana rappresenti molto più di una semplice rassegna di eventi: “Bomporto è un territorio con una forte vocazione sportiva e i recenti successi delle atlete e degli atleti bomportesi ne sono la conferma. Come Amministrazione siamo impegnati da tempo a promuovere e incentivare la pratica sportiva, sostenendo le tante associazioni presenti e intervenendo sulla parte impiantistica, con la riqualificazione delle palestre, dei campi e delle strutture esistenti. L'iniziativa “Ci vuole il fisico” serve a sottolineare questo aspetto, oltre a dare visibilità alle tante realtà sportive che operano con passione sul nostro territorio. È una vetrina, sì, ma anche un invito a scoprire, a partecipare, a sentirsi parte di una comunità che crede nello sport come strumento di benessere, inclusione e crescita. Abbiamo introdotto, in questa edizione 2025, una serata speciale dedicata a celebrare l’impegno, la dedizione e i risultati di chi si è distinto in una disciplina sportiva: una novità pensata per valorizzare il talento e la passione che animano le nostre realtà locali. Le associazioni sono il cuore pulsante di Bomporto e questa settimana è il nostro modo per dire loro grazie e per farle conoscere a tutti”.

Oltre alle attività sportive, sono previsti momenti di incontro e festa, come la premiazione degli atleti e delle squadre che si sono distinti nella stagione 2024-2025, l’inaugurazione della nuova Palestra Bernabiti e la presentazione della “Palestra della memoria”, dedicata al benessere cognitivo. Il Comune invita tutti a partecipare, a provare, a lasciarsi incuriosire. Lo sport è per tutti e a Bomporto trova la sua casa.

