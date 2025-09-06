Bondeno, tutto pronto per il concerto di Irene Grandi

BONDENO (FE) - È il giorno più atteso a Bondeno, da settimane se ne parla nei locali, nelle case e per le strade. Domenica 7 settembre, sul palco di Piazza Garibaldi salirà Irene Grandi per portare in concerto la sua discografia con i brani più famosi quali “Bruci la città”, “La cometa di Halley”, “In vacanza da una vita”, “Bum bum” e molti altri.

La cantautrice toscana darà il via al concerto alle ore 21.

I 1600 posti a sedere sono stati interamente distribuiti nel giro di pochi giorni di apertura della biglietteria, ma lo spettacolo sarà visibile anche da coloro sprovvisti di biglietto, i quali potranno rimanere in piedi dietro alle transenne per godersi ugualmente la serata.

«Un nome che impreziosisce la kermesse, rendendola unica nel comprensorio territoriale circostante, e che al contempo fa parlare di Bondeno anche molto al di fuori dei confini cittadini – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Questo festival è da cinque anni uno dei veicoli di promozione più importanti del nostro territorio, che viene raccontato non solo grazie al passaparola derivante dai numerosi artisti di fama nazionale, ma anche dai momenti culturali più raccolti che contengono e divulgano l’essenza del territorio e della sua gente».

Oltre allo spettacolo serale più atteso, infatti, un altro momento clou della domenica avviene già nel primo mattino, quando alle ore 6.45 alla Rocca Possente di Stellata si terrà il concerto all’alba “Accordi senza tempo”, eseguito dal Michele Bianchi Duo con Michele Bianchi alla chitarra e Stefano Carrara al contrabbasso.

L’evento sarà seguito da una ricca e suggestiva colazione all’interno della Rocca offerta dal Comune a tutti i presenti.

«Anche questo appuntamento si ripete ciclicamente da cinque anni e ha sempre ottenuto adesioni e gradimento – evidenzia l’assessora alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. E sempre sotto il profilo culturale che questo festival esalta, nel pomeriggio alle ore 17.30 alla Rocca avremo il convegno “Verso la ricerca della felicità”, con il filosofo Gianni Mari e la sociologa Gilda Morelli».

Entrambi gli eventi alla Rocca sono ad ingresso libero e gratuito.

