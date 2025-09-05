Cade dal balcone da un’altezza di circa tre metri, morto 71enne

LAMA MOCOGNO - Un uomo di 71 anni ha perso la vita nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, a Lama Mocogno, in seguito a quello che, dalle prime ricostruzioni, appare come un tragico incidente domestico. L'uomo sarebbe precipitato dal balcone della propria abitazione, da un'altezza di circa tre metri, in seguito al cedimento della ringhiera. Era solo in casa e il suo corpo è stato ritrovato solo qualche tempo dopo la caduta. Sul posto, oltre ai soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 71enne, anche i Carabinieri per svolgere i necessari accertamenti.

