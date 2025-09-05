Calcio giovanile, Memorial “Nardino Previdi”: i risultati del primo turno
Di seguito i risultati del primo turno del Memorial "Nardino Previdi":
GIRONE A
BOLOGNA – HELSINGOR 4-1
FORLì – SASSUOLO 1-2
GIRONE B
HAJDUK SPALATO – HELLAS VERONA 1-2
SANMICHELESE – MODENA 1-4
GIRONE C
ROMA – AZUL CLARO NAMUZU 9-0
CARPI – REGGIANA 0-3
La prima giornata della XIV Edizione del Memorial “Nardino Previdi” è stata una serata densa di emozioni e ricca di gol. Il girone A vede il Bologna a punteggio pieno. Dopo la vittoria all’esordio contro il Sassuolo, la squadra rossoblu si impone anche contro l’Helsingor, vincendo per 4-1 in quel di San Michele dei Muchietti. Nello stesso raggruppamento, prima vittoria in questa edizione del torneo per il Sassuolo, i neroverdi si impongono sul Forlì per 2-1. Partita internazionale per l’Hellas Verona che batte di misura i defending champions dell’Hajiduk Spalato, risultato finale 2-1 per la compagine scaligera. Derby della provincia di Modena quello disputato tra i canarini e la Sanmichelese, vittoria netta per la formazione gialloblu che vince per 4-1 sui bianconverdi. Nel girone C, invece, due vittorie abbastanza nette, soprattutto quella della Roma che vince per 9-0 contro i giapponesi dell’Azul Claro N. A Saliceta la sfida tra Carpi e Reggiana che finisce 3-0 per i i ragazzi granata.
SECONDO TURNO
GIRONE A
FORLì – HELSINGOR
GIRONE B
PCS SANMICHELESE – HAJDUK SPALATO
GIRONE C
REGGIANA – ROMA
CARPI – AZUL CLARO NAMUZU
