Calcio, Promozione e Prima Categoria: la Virtus Camposanto ospita la Solierese. Esordio in trasferta per la Mirandolese, Rivara-Junior Finale e Cavezzo-Ravarino

di Simone Guandalini - Le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria tornano in campo nel weekend per le gare valide per la terza e per la prima giornata di campionato. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Promozione

Nella terza giornata del Girone B di Promozione, il Medolla San Felice, nel gruppo delle prime della classe a quota 6 punti dopo le due vittorie nelle prime due gare di campionato, farà visita alla Sammartinese ancora ferma a 0 punti. In uno dei due anticipi del sabato, La Pieve Nonantola, sconfitta proprio dal Medolla San Felice all'esordio e reduce dal turno di riposo nell'ultima giornata, cercherà i primi punti della sua stagione sul campo della Polisportiva Virtus Correggio. La Virtus Camposanto ospiterà, infine, la Solierese.

Promozione, Girone B, calendario giornata 3: Sabato 13 settembre, ore 15: Montombraro - Sporting Scandiano, Polisportiva Virtus Correggio - La Pieve Nonantola. Domenica 14 settembre, ore 15.30: Baiso Secchia - Maranello, Castellarano - United Carpi, Masone - Castelnuovo, Riese - Casalgrande, Sammartinese - Medolla San Felice, Virtus Camposanto - Solierese.

Promozione, Girone B, classifica: United Carpi 6, Sporting Scandiano 6, Sanmichelese 6, Masone 6, Medolla San Felice 6, Castellarano 4, Maranello 4, Castelnuovo 2, Montombraro 1, Solierese 1, Polisportiva Virtus Correggio 1, Riese 1, Virtus Camposanto 0, La Pieve Nonantola 0, Sammartinese 0, Baiso Secchia 0, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella prima giornata del Girone D di Prima Categoria, esordio esterno per la Mirandolese, che farà visita al Colombaro nella prima giornata di campionato. Sarà subito sfida tra neopromosse e derby della Bassa modenese tra Rivara e Junior Finale, mentre la Vis San Prospero sarà impegnata sul campo dell'Atletico Spm e la Pol. Nonantola ospiterà il Polinago. Nel posticipo di lunedì, il Cavezzo riceverà, infine, la visita del Ravarino.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 1: Sabato 13 settembre, ore 15: Lama 80 - Pgs Smile. Domenica 14 settembre, ore 15.30: Atletico Spm - Vis San Prospero, Colombaro - Mirandolese, Fiorano - Solignano, Pol. Nonantola - Polinago, Rivara - Junior Finale, Spilamberto - Valsa Savignano. Lunedì 15 settembre, ore 20.30: Cavezzo - Ravarino.

