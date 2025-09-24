Carpi, Forum giovani di ottobre: aperte le iscrizioni per partecipare

CARPI - “Spazio (verde) ai giovani! Visioni e pratiche per il parco Città d’Europa tra futuro e presente” è il tema della prima edizione del Forum giovani di Carpi che si svolgerà in due sessioni mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, proprio all’interno del parco, al Tecnopolo di via Corbolani. La prima sessione, mercoledì 8 ottobre alle 17.30, è aperta a studenti e studentesse delle superiori (dai 16 ai 19 anni); la seconda, giovedì 9 ottobre, alle 18.30, sarà con gli under 30 (a partire dai 20 anni). Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form che si trova sulla pagina dedicata del sito del Comune (www.comune.carpi.mo.it/carta- dei-servizi/forum-giovani- carpi/). Entrambi gli incontri prevedono un apericena offerto.

L’argomento dell’edizione 2025 del Forum è stato scelto dall’amministrazione comunale a partire da una rosa di argomenti proposti dai circa quaranta giovani, rappresentanti di scuole, associazioni (culturali, sportive, di volontariato) e di organizzazioni del territorio che hanno partecipato al laboratorio che ha dato inizio al percorso e che si è svolto a maggio. In questo primo incontro, è emerso con forza il desiderio dei giovani di vivere con più intensità gli spazi verdi e i parchi della città, insieme alla volontà di esprimersi sulle iniziative culturali e ricreative dedicate alla loro fascia d’età, con una particolare attenzione ai temi della socialità e della partecipazione.

Obiettivo del Forum, quindi, sarà raccogliere idee e proposte per il nuovo parco che si estende al di là della ferrovia, intorno al nuovo Tecnopolo dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I partecipanti saranno invitati, da un lato, a ragionare su quali iniziative dal basso, attività ricreative, sociali e di partecipazione si potrebbero cominciare a realizzare all’interno del parco allo stato attuale del suo sviluppo. Dall’altro lato, avranno la possibilità di coltivare una visione del parco a lungo termine, immaginando come potrebbe diventare negli anni a venire. Il metodo seguito sarà laboratoriale, interattivo e dialogico con la guida di esperti e di facilitatori. A seguito del Forum, sarà pubblicato un report finale di quanto emerso nella discussione, al quale l’amministrazione si impegna a rispondere nelle sedi opportune.

