Carpi, il laboratorio Fare teatro mette in scena “Otello” al Torrione
CARPI - La tragedia di Otello e Desdemona va in scena giovedì 11 e venerdì 12 settembre con protagonisti i ragazzi e le ragazze del laboratorio Fare Teatro del Teatro Comunale di Carpi. Lo spettacolo si svolge nella collocazione particolare e bellissima del Torrione di Galasso, con ingresso dal cortile delle Stele, che viene aperto al pubblico per l’occasione. Quattro le repliche previste: alle 19.15 e alle 21.15 in entrambi i giorni. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi (https://prenota-eventi.
Lo spettacolo ha la regia di Gigi Tapella con la collaborazione artistica e organizzativa di Sara Gozzi che sottolineano come la tragedia affronti gli effetti del potere dei messaggi subdoli e fuorvianti e i temi, attualissimi, della violenza di genere e della difficoltà di accettare il diverso: Otello non viene mai veramente accolto, è utile in tempo di guerra perché è un grande generale ma, a livello umano, non è considerato alla pari dei nobili veneziani.
“Le repliche di questo spettacolo – afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani – hanno per noi un grande significato, perché attraverso la restituzione alla città degli esiti e della qualità di un laboratorio teatrale particolarmente partecipato, apriamo, per così dire, il parallelo ‘laboratorio del Torrione’, cioè l’utilizzo sperimentale di uno spazio fisico e architettonico temporaneamente sottratto alla piena fruizione della cittadinanza, che però ci impegniamo, attraverso la forza comunicativa e l’agile bellezza delle arti performative e figurative, a riattivare e ripopolare nei prossimi mesi”.
In scena per “Otello” ci saranno 15 ragazzi e ragazze, dai 17 ai 24 anni: Emma Luccitelli, Chiara Diacci, India Medici, Sofia Losi, Perla Savignano, Paolo Bagnato, Matteo Davoli, Alice Berni, Eleonora Girelli, Valentina Straniero, Gabriele Gatto, Elia Grana, Francesco Cavazza, Francesca Pirondini, Lucia Dall’Oglio. I costumi sono di Enrica Devoto, assistenza tecnica di Riccardo Camellini e Gabriele Zambelli. Il laboratorio Fare Teatro è stato creato vent’anni fa dall’allora direttrice del Teatro Comunale Tiziana Cattini. Lo ha sempre seguito Sara Gozzi ora affiancata dall’attore e regista Gigi Tapella, che ha lavorato a livello internazionale e che ha una grande esperienza nel teatro ragazzi. Ogni anno il laboratorio accoglie nei propri corsi di teatro un centinaio di ragazzi e ragazze, dai 9 ai 24 anni. Per informazioni, Teatro Comunale ([email protected].
- Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
- La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
- Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
- "L'incanto d'amore", dall'11 al 14 settembre dodicesima edizione del Festival della Fiaba
- Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
- La direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay a Modena per gli 850 anni di Unimore
- Carpi, il laboratorio Fare teatro mette in scena "Otello" al Torrione
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare