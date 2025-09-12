Carpi, lite per un cane lasciato in auto: aggrediti presidente e vicepresidente del circolo “Cabassi”
CARPI - Nella giornata di mercoledì 10 settembre, il circolo "Sandro Cabassi" di Carpi è stato protagonista di una lite sfociata in un'aggressione fisica ai danni della presidente Marchesini e del vicepresidente Boselli. Stando a quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato quando una signora si è presentata all'interno del circolo, dove stava per iniziare una lezione di prova di swing, e ha lamentato il fatto di aver visto in strada un'auto parcheggiata con all'interno un cane, che a suo dire stava soffrendo per la situazione.
La presidente del circolo ha provato a far uscire la donna per cercare di risolvere la problematica, quando questa avrebbe iniziato ad inveire contro di lei e a spintonarla. In seguito, poi, sono arrivate minacce e altri colpi diretti anche al vicepresidente, intervenuto per cercare di placare gli animi. La situazione, poi, è ulteriormente peggiorata all'arrivo del marito della donna: anche l'uomo avrebbe partecipato alla lite. Per la presidente Marchesini è stato poi necessario recarsi all'ospedale per alcuni accertamenti e anche il vicepresidente Boselli avrebbe rimediato escoriazioni al volto e ad un braccio.
