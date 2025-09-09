Caso aMo, il Comune di Modena si costituirà parte civile

MODENA - “aMo è un’agenzia che sta cambiando pelle, con la volontà di dotarsi di strumenti più solidi affinché episodi simili non possano più ripetersi. La questione è oggi nelle mani della Procura; è stato ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex dipendente e, a seguito di precise contestazioni, è stato risolto il rapporto di lavoro con il direttore generale. Personalmente ribadisco la mia determinata volontà affinché su questa vicenda venga fatta piena luce senza alcuna reticenza”.

Lo ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, rispondendo in Consiglio comunale, lunedì 8 settembre, ad un’interrogazione presentata dal consigliere Giovanni Bertoldi (Lega Modena), con la quale ha chiesto all’Amministrazione “chiarimenti relativi a quanto è avvenuto nella gestione aMo e alla relativa distrazione di fondi pubblici”.

Nello specifico Bertoldi, dopo aver ricostruito la vicenda dell’ammanco di oltre 500 mila euro e messo in luce la scarsa efficienza del trasporto pubblico, giudicato “desolante”, ha chiesto spiegazioni sui ritardi nella denuncia alla magistratura e chiarimenti sulle modalità con cui una sola dipendente abbia potuto gestire bonifici di importi considerevoli, nonostante fosse necessario l’avallo del direttore o dell’amministratore tramite token e/o chiavetta. Il consigliere ha inoltre domandato come sia stato possibile che anomalie contabili durate almeno quattro anni non fossero state rilevate dal Revisore dei conti, né segnalate dal Collegio Sindacale, e quali compensi spettino a tali organi di controllo. Bertoldi ha poi chiesto al Comune se, in qualità di socio di maggioranza, “può avere accesso ai bonifici e alle loro causali”; se “imporrà una revisione della governance della società” e se chiederà una copia della denuncia già presentata da aMo. Infine, il consigliere ha domandato se il Comune “ha già nominato un legale ed un consulente economico per valutare il danno subito” e se intende promuovere azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo e adottare misure concrete per evitare che episodi di distrazione di fondi pubblici possano ripetersi in aMo o in altre società partecipate.

Nel rispondere in aula, il sindaco Massimo Mezzetti ha brevemente ricostruito la scansione cronologica degli eventi, ricordando che i soci principali, compreso lui, “sono stati informati in via sommaria e parziale il 29 aprile, con richiesta di mantenere la riservatezza per non compromettere l'inchiesta interna al fine di acquisire elementi probatori" e che fin da subito, come già dichiarato a luglio, ha sollecitato in prima persona “di procedere speditamente con la denuncia agli organi competenti”. Mentre come Ente, il Comune è venuto “a conoscenza dei primi elementi formali solo il 16 giugno 2025, tramite i documenti del bilancio 2024 predisposti per l’Assemblea dei soci del 30 giugno”.

Entrando più nel merito delle richieste fatte dal consigliere della Lega Modena, Mezzetti ha spiegato che “dalle informazioni acquisite dall'Agenzia, risulta che la ex dipendente disponesse delle credenziali per accedere all’home banking e predisporre i bonifici”, mentre l’autorizzazione spettava al Direttore, unico titolare delle credenziali. Relativamente al fatto che le anomalie sono emerse con tanto ritardo, il sindaco ha ricordato come lo stesso revisore dei conti dell’agenzia abbia spiegato alla stampa che “nell’ambito dei controlli a campione svolti dal momento in cui ha assunto l’incarico, nel 2023, non erano emerse irregolarità”. Solo le “verifiche successive all'emersione dei primi casi sospetti hanno evidenziato diverse anomalie e artifici contabili, attraverso i quali la ex dipendente avrebbe occultato i reali movimenti, impedendone la rilevazione da parte degli organi di controllo”. Mezzetti ha poi aggiunto che “l’operatività dell’ufficio amministrativo era concentrata quasi esclusivamente sulla ex dipendente e che è indubbio che ciò abbia determinato un’eccessiva concentrazione di compiti e responsabilità in capo a un’unica figura, che gestiva in autonomia scritture contabili, tesoreria e cassa”.