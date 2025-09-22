Caso sospetto di Chikungunya, a Sant’Antonio in Mercadello parte la disinfestazione

Gli interventi larvicidi, mediante trattamento dei ristagni d'acqua non eliminabili (pozzetti e caditoie) nelle aree pubbliche saranno effettuati entro oggi 22/09.

Gli interventi adulticidi mediante nebulizzazione di prodotti insetticidi a base di cipermetrina nelle aree pubbliche e private saranno effettuati indicativamente a partire 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟳.𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟯/𝟬𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟱 e, in caso di conferma della positività, saranno ripetuti nelle due giornate successive limitatamente alle aree pubbliche. La zona interessata è quella compresa nel raggio di circa 100 metri dal domicilio del caso sospetto segnalato dall'AUSL. I trattamenti verranno eseguiti tenendo conto delle condizioni meteo (In caso di pioggia gli interventi saranno interrotti per essere ripresi e conclusi non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno).