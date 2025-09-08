Cercasi comparse per una serie tv a Modena: 4 dritte per partecipare al casting

Sembra che da anni siano aumentate le produzioni di film e serie girate nel modenese e nei dintorni, si pensi al film su Ferrari diretto da Michael Mann o a “50 km all’ora” di e con Fabio De Luigi, giusto per fare un paio di esempi. Insomma, Modena pare sia diventata una specie di “Nuova Hollywood” italiana, vuoi perché pubblico e produttori hanno riscoperto il fascino della nostra terra, vuoi anche perché girare in queste zone costa meno rispetto a farlo in altre parti del mondo. O forse perché le troupe qui mangiano meglio. Sta di fatto che più produzioni significano anche aumento della richiesta di comparse tra gli abitanti del luogo. Come nel caso del casting che si terrà il 10 e 11 settembre a Modena, in occasione di una nuova serie tv ambientata tra gli anni ‘40 e gli anni ‘70.

Ma cosa significa partecipare a un casting come comparsa? Quali requisiti occorrono? Ovviamente non è richiesta nessuna esperienza nel mondo dello spettacolo. Ci si presenta alla selezione, che in questo caso si terrà in Corso Vittorio Emanuele 42 a Modena, come abbiamo detto nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, sempre dalle ore 10 alle ore 18. Per questa serie si cercano figuranti dai sei anni di età in su, anche over 75, l’importante è non avere elementi estetici non adatti al periodo in cui è ambientato lo show, quindi niente tatuaggi visibili, piercing, capelli tinti o tagli moderni. Meglio se chi partecipa è disponibile a farsi tagliare barba e capelli, in base alle esigenze della troupe.

Due i temi fondamentali da comprendere se si vuole partecipare: l’aspetto conta moltissimo e occorre prepararsi a ore e ore di attese. A partire dalla selezione iniziale, dove spesso si presentano centinaia, a volte migliaia di persone. Una volta terminata la fila, i responsabili richiedono generalità e contatti, fotografano i candidati di fronte, di profilo, in primo piano e in figura intera e a volte realizzano un breve filmato, per verificare che i soggetti non vadano nel panico davanti a una telecamera accesa o al contrario non abbiano troppe manie di protagonismo. Un consiglio quindi potrebbe essere questo: evitare di strafare. Avere un comportamento troppo sopra le righe non aiuta. Se il candidato viene ricontattato da un referente della produzione, vuol dire che la fase della selezione è superata e potrà presentarsi nel giorno e nel luogo che gli verranno comunicati, o per una prova costume (che potrebbe tenersi giorni o anche settimane prima delle vere riprese) o direttamente sul set.

La noie burocratiche possono considerarsi concluse a questo punto? Assolutamente no. Il giorno delle riprese occorre compilare una serie di documenti e liberatorie, con dati personali, numero di Iban e chi più ne ha più ne metta. Più la comparsa sarà nuova per l’agenzia di casting, maggiore sarà la quantità di incartamenti da riempire. Dopodiché... ancora file. Per i costumi, per il trucco (essenziale, non si pensi di essere conciati come Charlize Theron) e per le prove prima dei ciak. Non è detto che le prove ci siano però, dipende da molti fattori: tempo, organizzazione del set e altro. Certo è che per una comparsa sapere esattamente cosa dovrà fare al momento del ciak è molto utile, l’alternativa è ritrovarsi in balia di totali improvvisazioni. Spesso però, prima di arrivare alla ripresa vera e propria, il figurante è costretto a lunghissime attese, anche di ore. Bene quindi arrivare psicologicamente preparati, per evitare di rimanere delusi.

Sull’altro piatto della bilancia, i lati positivi di un’esperienza simile si possono immaginare: la possibilità di vedere dal vivo come funziona un set, l’opportunità di intravedere attori e registi all’opera e di trascorrere una giornata con altre comparse che potrebbero avere interessi affini. In più, un piccolo compenso, che si aggira intorno al centinaio di euro al giorno, a volte integrato da un piccolo rimborso spese, dipende dal progetto. C’è un altro aspetto positivo legato alla serie che sarà girata dopo i casting che si terranno in questi giorni: si richiede la disponibilità a lavorare tra il 13 ottobre e il 10 novembre. Quindi lunghe attese sì, ma almeno non saranno sotto un cocente sole estivo. E questo significa molto.