Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Parma nei giorni scorsi hanno condotto una serie di ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I controlli hanno portato al sequestro complessivo di 46,7 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro.



Per quanto riguarda la provincia di Modena, nella Bassa modenese, in un panificio, sono state riscontrate carenze igieniche nel deposito alimenti (ragnatele con aracnidi vivi, finestre senza barriere anti-insetti), celle frigo sporche e ceste del pane vuote con insetti. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.



I controlli continueranno nei prossimi giorni per assicurare la tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutta la filiera alimentare.

Foto di repertorio relative ai controlli dei Carabinieri del Nas di Parma:

LEGGI ANCHE: