Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Parma nei giorni scorsi hanno condotto una serie di ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I controlli hanno portato al sequestro complessivo di 46,7 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro.
Per quanto riguarda la provincia di Modena, nella Bassa modenese, in un panificio, sono state riscontrate carenze igieniche nel deposito alimenti (ragnatele con aracnidi vivi, finestre senza barriere anti-insetti), celle frigo sporche e ceste del pane vuote con insetti. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
I controlli continueranno nei prossimi giorni per assicurare la tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutta la filiera alimentare.
Foto di repertorio relative ai controlli dei Carabinieri del Nas di Parma:
-
Alla vista della Polizia getta la cocaina, trovato in possesso di oltre 600 euro nascosti in una scarpa, nei calzini e nella cover
- Modena capitale internazionale per un giorno della chirurgia robotica urologica
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Musica, spettacoli e buona cucina: dal 6 al 9 settembre torna la Sagra di Vallalta
- A Sant'Agostino dal 3 al 15 settembre torna la Sagra del tartufo
- Uno spazio per i ragazzi e le ragazze, appello dei genitori di San Felice
- Filippo Graziani alla Festa provinciale de l'Unità di Modena in un concerto dedicato alla musica del padre Ivan
- Moria delle vongole, la Regione Emilia-Romagna segue l’evolversi della situazione
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero