Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
01 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Novi > Concerti e spettacoli gratuiti a Novi e Rovereto, il 12 e il 13 settembre torna “Concentrico Agorà”

Concerti e spettacoli gratuiti a Novi e Rovereto, il 12 e il 13 settembre torna “Concentrico Agorà”

|1 Settembre 2025 | In Primo Piano, | Novi

NOVI DI MODENA - L’associazione culturale AppenAppena Aps e il Comune di Novi di Modena annunciano il ritorno della collaborazione che darà vita alla nuova edizione di Concentrico Agorà, due giornate di spettacoli e concerti gratuiti a Novi di Modena e Rovereto s/S realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi con teatro, circo contemporaneo, laboratori e musica. Nell’antica Grecia, l’agorà era l’epicentro della vita sociale e culturale: i cittadini vi si riunivano per scambiarsi idee, vivendo la cultura nella sua forma più pura. L’agorà ci ricorda l’importanza degli spazi pubblici come fucine, dove la conoscenza non è solo trasmessa, ma condivisa e plasmata collettivamente. L’associazione, attraverso il progetto Concentrico, si propone di abbattere ogni barriera materiale e sociale per favorire una maggiore fruizione dell’arte e della cultura e con i progetti site specific ha l’obiettivo di offrire un modo diverso di vivere gli spazi urbani. Nasce con questa prerogativa la collaborazione con il Comune di Novi di Modena per accompagnare i cittadini in una piccola Agorà dove incontrarsi e creare socialità grazie alla musica, al teatro e al circo contemporaneo. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 12 settembre - Novi di Modena

Il primo appuntamento, al Parco della Resistenza di Novi di Modena alle ore 21:00, vedrà protagonista Carlotta Vagnoli con il suo nuovo spettacolo “Una stanza tutta per noi”. Autrice, attivista e content creator che utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione sui temi riguardanti il linguaggio, la violenza di genere e gli stereotipi. Un racconto inedito fatto di parole, immagini e suoni per ripercorrere insieme la storia rivoluzionaria del genere femminile. Una narrazione provocatoria e carica di significato politico. Da Aspasia al primo sit-in femminile della storia nella Roma Repubblicana, al monachesimo di clausura del XVII secolo, da Artemisia Gentileschi e Isabella di Morra a Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges, dal femminismo dell'uguaglianza a quello della differenza. Una storia dove le donne hanno mostrato un coraggio illimitato per sfidare le divinità, il potere, le tradizioni, senza fermarsi di fronte ai roghi, alle condanne a morte, al pubblico disonore o ai femminicidi. Una storia che è fondamentale tramandare perché dalla consapevolezza di ciò che le donne sono state si trae la forza per non indietreggiare e continuare a combattere. E che è fondamentale ricordare per capire dove stiamo andando. Il monologo sarà accompagnato dalla drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla, i disegni di Edoardo Massa e l’imaging live di Arianna Sergio (Collettivo Quantipixel).

Sabato 13 settembre – Rovereto sulla Secchia

Il pomeriggio di sabato al Parco Multiverso di Rovereto sarà dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada con acrobati, trampoli, danze infuocate e musica live. Si comincia alle 17:00 con un laboratorio creativo dedicato a bambine e bambini a tema circo, alle 18:00 il primo spettacolo di circo contemporaneo con Compagnia Aga in Cà Mea di e con: Gaia Cafaggi, Alessandra Ricci, Agnese Valentini. Tre eccentriche personagge cercheranno con insistenza di andare d’accordo: le verticali, una grande sfera, un filo teso e l’acrobatica sono le fondamenta di Cà Mea, cà tua, o forse cà nostra. Sono tre donne, tre abitanti dalle infinite personalità che porteranno il pubblico nell'intimo della loro convivenza fatta di equilibri quotidiani, di oggetti che le respingono e di compleanni da festeggiare. Dopo lo spettacolo alle 19:00 Cosmos Project con il suo djset farà da colonna sonora - Soundtrack - a tutta la giornata fra uno spettacolo e l’altro con un mix che si muove tra rave e ricerca, fondendo sonorità house, ambient, noise e tekno con suggestioni anni ’90. Alle 20:00 andrà in scena Strade sui sassi di Pazo Teatro: uno spettacolo di danza con trampoli e fuoco. Spettacolo di danza, trampoli e fuoco per grandi e piccoli ispirato alle “Metamorfosi” di Ovidio. Un racconto di rinascita e speranza di Amalia Ruocco con Francesco Bocchi, Laura Bruni, Elisabetta Borille, Irene Raccanelli e la voce narrante Federico Faggioni. Un terribile diluvio divino lascia in vita soltanto una mite coppia di anziani, Deucalione e Pirra. Dai sassi che lasciano cadere alle loro spalle rinascerà la specie umana. A partire da questo gesto la performance si sviluppa attraverso immagini evocative, che mescolano la danza, a terra e sui trampoli, l’utilizzo di oggetti infuocati e di scenografie che sembrano prendere vita, il teatro di figura e d’oggetti. Dopo il tramonto, alle 21:30, il parco Multiverso prenderà vita con il grande spettacolo di strada della storica compagnia Teatro Nucleo che riporta in scena uno dei suoi grandi successi: Quijote! di Horacio Czertok e Natasha Czertok. Don Chisciotte e Sancho tornano a nuova vita e in sella ai loro improbabili destrieri meccanici, si lanciano in mirabolanti avventure. Quijote! è un omaggio alla fantasia e all’immaginazione, dedicato a tutti coloro che hanno vissuto e vivono per affermare le proprie verità. Don Chisciotte è un’anima generosa ed amabile, piena di spirito d’avventura e capace di stupore, in un mondo volgare e antiromantico che finisce per passare per folle. La traduzione scenica non si limita a riprodurre il romanzo ma cerca di scavare in esso per trovare il Chisciotte che giace in ognuno di noi, artisti e spettatori. La serata si concluderà con il concerto danzereccio della storica band modenese Zambramora che spazia nella ricerca musicale dalla musica balcanica, a influenze mediorientali fino allo swing manouche, proponendo sia una rilettura di brani tradizionali di questi stili che composizioni originali ad essi ispirati. La giornata di sabato 13 settembre sarà accompagnata da Nonno Pep Beer&food alle spine e associazioni del territorio con gnocco fritto.

E per l’autunno-inverno...

Concentrico Agorà non si ferma e sono già in cantiere le date per la rassegna teatrale Identità e Memoria con spettacoli che faranno riflettere sia sulla storia passata che sul percorso verso il futuro per adulti e ragazze e ragazzi con speciali matinèe per le scuole del territorio. L’associazione culturale AppenAppena - Aps ha come mission la promozione dell’arte e della cultura. L’attività principale è la progettazione e la realizzazione di eventi e festival a cui si unisce un’attenta ricerca in campo artistico e organizzativo. L’AppenAppena è un incubatore di novità e competenze professionali, un team di riferimento per sperimentare nuove forme di aggregazione e modalità di creazione. Concentrico Agorà è un progetto realizzato da Associazione culturale AppenAppena in collaborazione con il Comune di Novi di Modena e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

PROGRAMMA - CONCENTRICO AGORA’

VENERDI’ 12 SETTEMBRE

Novi di Modena - Parco della Resistenza

CARLOTTA VAGNOLI

Una stanza tutta per noi

Ore 21:00 - Un insieme unico di parole, immagini e suoni per ripercorrere la storia rivoluzionaria del genere femminile

SABATO 13 SETTEMBRE

Rovereto s/S - Parco Multiverso

CONCENTRICO JUNIOR

Ore 17:00 - Laboratorio creativo per bambine e bambini

COMPAGNIA AGA

Cà Mea

Ore 18:00 - Spettacolo di circo contemporaneo

COSMOS PROJECT

Soundtrack

Ore 19:00 - Musica elettronica

PAZO TEATRO

Strade sui sassi

Ore 20:00 - Spettacolo di danza con trampoli e fuoco

TEATRO NUCELO

Quijote!

Ore 21:30 - Spettacolo di teatro di strada

ZAMBRAMORA

Concerto

Ore 22:30 - Musica balcanica

ARTISTI - CONCENTRICO AGORA’

Carlotta Vagnoli, classe 1987, è autrice, attivista, content creator che utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione sui temi riguardanti il linguaggio, la violenza di genere, gli stereotipi. Nel 2021 pubblica Maledetta Sfortuna: vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, per Fabbri editore, seguito da Poverine, edito da Einaudi e Memoria delle mie puttane allegre, pubblicato da Marsilio. Dal 2022 è speaker per Il mondo nuovo di Radio1 Rai e conduttrice del format “Basement Café”. Dopo aver trovato le parole più efficaci per raccontare il femminicidio e la violenza di genere, nel 2024 pubblica il suo primo romanzo: Animali Notturni per Einaudi dove dà voce a una generazione perennemente esclusa, sfruttata, messa da parte: quella dei millennials. La colonna sonora originale è prodotta da Francesco Medda Arrogalla. Ispirata alla poesia religiosa europea medioevale per l’anima
popolare, multiculturale, polistrumentista e libera da differenze di genere. Edoardo (Edo) Massa è un fumettista, illustratore, scriber amato per il suo stile underground internazionale che ben rappresenta il leitmotiv dell’incertezza delle giovani generazioni. Le sue opere si fondono coi tratti visivi e l'ambientazione live ideate dal collettivo Quantipixel (Silvia Governa e Arianna Sergio) disorientando le regole della buona educazione visiva per portare nello spazio teatrale realtà sognanti e infinite possibilità.

La compagnia Aga nasce nel 2021 a Castel Maggiore (Bo). Tre coinquiline, tre amiche, tre artiste (dalla formazione poliedrica, specializzate in equilibrismo) iniziano a raccontarsi, producendo il loro primo spettacolo: Ca’ Mea. Le AGA sono anche formatrici e organizzatrici: collaborano attivamente nelle attività dell’associazione Arterego, in particolare all’interno della Scuola di Circo e nell'organizzazione del Festival Equilibri. Pazo Teatro nasce nel 2019 a Modena, dall'incontro tra Amalia Ruocco, Francesco Bocchi e Laura Bruni. La compagnia mescola diversi linguaggi, dalla danza al circo al teatro di figura, avendo come punto centrale l'indagine delle infinite potenzialità del corpo. In questi anni PaZo Teatro fa tante cose, crea spettacoli, performance site specific, organizza percorsi di formazione per bambini ed adulti, intreccia la propria attività artistica alla dimensione sociale e di incontro.

Il Teatro Nucleo nasce tra Argentina e Italia all’inizio degli anni ’70. Il gruppo sviluppa progetti interdisciplinari di impatto sociologico e culturale. Nel 1975 a Buenos Aires crea uno spettacolo che mette in scena il terrore e la dittatura. Costretti all’esilio, gli attori decidono di lavorare in Italia e si stabiliscono a Ferrara. Il Teatro Nucleo nei suoi cinquant’anni di attività continua a distinguersi per il contributo alle tematiche sociali e ottiene riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Concerti e spettacoli gratuiti a Novi e Rovereto, il 12 e il 13 settembre torna "Concentrico Agorà"
Vestiti, usciamo
Concerti e spettacoli gratuiti a Novi e Rovereto, il 12 e il 13 settembre torna "Concentrico Agorà"
AppenAppena Aps e il Comune di Novi di Modena annunciano il ritorno della collaborazione che darà vita alla nuova edizione della rassegna
Biodiversità e raccolta dei rifiuti, domenica 7 settembre prima edizione di "Mirandola si-cura"
Ambiente
Biodiversità e raccolta dei rifiuti, domenica 7 settembre prima edizione di "Mirandola si-cura"
L'iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale La Zerla ed il giardino botanico “La Pica” ed al sostegno del Comune
Modena, al polo "Forghieri" inizia l’anno educativo con una nuova sezione e 28 posti in più al nido
Per i più piccoli
Modena, al polo "Forghieri" inizia l’anno educativo con una nuova sezione e 28 posti in più al nido
Riapertura dei servizi 0/6 alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti e dell'assessora Federica Venturelli
Temporali, allerta meteo anche nella Bassa modenese per martedì 2 settembre
Previsioni
Temporali, allerta meteo anche nella Bassa modenese per martedì 2 settembre
Per domani prevista pioggia, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabilmente sul settore emiliano della Regione
Novi, fatto esplodere nella notte il bancomat in via Provinciale
Cronaca
Novi, fatto esplodere nella notte il bancomat in via Provinciale
I ladri, però, non sarebbero riusciti a portare via il denaro contenuto all'interno
"Notte gialla" 2025, Mirandola in festa dal 12 al 14 settembre
Vestiti, usciamo
"Notte gialla" 2025, Mirandola in festa dal 12 al 14 settembre
Tre giorni di musica, spettacoli e intrattenimento, che animeranno piazza Costituente e le vie del centro, tra risate, balli e divertimento
A.A.A. Cercasi mostri, a Mirabilandia casting aperto per 150 "professionisti del terrore"
Da sapere
A.A.A. Cercasi mostri, a Mirabilandia casting aperto per 150 "professionisti del terrore"
Per animare la nuova edizione dell’Halloween del parco divertimenti. Selezioni online fino al 9 settembre
Elly Schlein e Michele de Pascale alla Festa provinciale de l'Unità di Modena
Politica
Elly Schlein e Michele de Pascale alla Festa provinciale de l'Unità di Modena
Oggi, lunedì 1° settembre, alle ore 21.15, la segretaria Pd e il presidente della Regione saranno sul palco della Festa
Emicrania, il Centro Cefalee del Policlinico all'82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
Salute
Emicrania, il Centro Cefalee del Policlinico all'82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
La dott.ssa Guerzoni ha partecipato alla realizzazione del docufilm "Una vita a metà" che sarà proiettato in anteprima a Venezia e trasmesso su La7 e Amazon Prime
Fiumi modenesi, "Patto per il Nord Modena": "Stato e Regione si sveglino, vanno messi in sicurezza"
Politica
Fiumi modenesi, "Patto per il Nord Modena": "Stato e Regione si sveglino, vanno messi in sicurezza"
"La situazione dei corsi d’acqua modenesi è sotto gli occhi di tutti - si legge nella nota stampa - Alvei pieni di vegetazione, argini trascurati, manutenzioni rimandate"
Sicurezza a Carpi, Depietri (Pd): "Destra porti al Governo le firme dei cittadini che chiedono più agenti"
Politica
Sicurezza a Carpi, Depietri (Pd): "Destra porti al Governo le firme dei cittadini che chiedono più agenti"
"Su questa battaglia serve l’aiuto di tutti" afferma la segretaria Pd di Carpi
Modena, la carica dei 7mila piccoli chef: al via le iscrizioni per "Cuochi per un giorno"
Per i più piccoli
Modena, la carica dei 7mila piccoli chef: al via le iscrizioni per "Cuochi per un giorno"
L'appuntamento con il festival nazionale di cucina per bambini, alla 13esima edizione, è per il 4 e il 5 ottobre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Cancro polmone, ok Ue a tislelizumab in neoadiuvante e adiuvante
Cancro polmone, ok Ue a tislelizumab in neoadiuvante e adiuvante
Uomini e Donne, quando torna Maria De Filippi? Date e tronisti: tutto quello che sappiamo
Uomini e Donne, quando torna Maria De Filippi? Date e tronisti: tutto quello che sappiamo
Cuore rotto, Tiziano Ferro torna con un singolo: "I dolori ci faranno ballare"
Cuore rotto, Tiziano Ferro torna con un singolo: "I dolori ci faranno ballare"
Continuità operativa, vigilanza nelle infrastrutture e la nuova ondata di attacchi ai dati sanitari
Continuità operativa, vigilanza nelle infrastrutture e la nuova ondata di attacchi ai dati sanitari
Forti venti nel Mediterraneo, Flotilla Global Sumud rientrata a Barcellona
Forti venti nel Mediterraneo, Flotilla Global Sumud rientrata a Barcellona
Scuola, tra l'8 e il 16 settembre si ricomincia: le date
Scuola, tra l'8 e il 16 settembre si ricomincia: le date
Regina Camilla molestata da adolescente: "Si tolse una scarpa e lo colpì"
Regina Camilla molestata da adolescente: "Si tolse una scarpa e lo colpì"
Luce, gas, acqua: cosa sono i bonus sociali per disagio economico
Luce, gas, acqua: cosa sono i bonus sociali per disagio economico
Serie A, oggi l'ultima giornata di calciomercato - Le trattative in diretta
Serie A, oggi l'ultima giornata di calciomercato - Le trattative in diretta
Suarez, l'ultima follia: prima la rissa, poi sputa a un avversario
Suarez, l'ultima follia: prima la rissa, poi sputa a un avversario
West Nile, Bassetti: "Non è finita, avremo casi fino a ottobre"
West Nile, Bassetti: "Non è finita, avremo casi fino a ottobre"
Università di Roma Tor Vergata, al via il semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria
Università di Roma Tor Vergata, al via il semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria
Ft: "Interferenze Gps contro aereo von der Leyen, Russia sospettata"
Ft: "Interferenze Gps contro aereo von der Leyen, Russia sospettata"
'Bellezza e Armonia a ispirare la pace', in mostra a Roma le creazioni di donne ucraine
'Bellezza e Armonia a ispirare la pace', in mostra a Roma le creazioni di donne ucraine
E' morto improvvisamente Sylvain Amic, direttore del Musée d'Orsay. Macron: "La sua scomparsa è uno choc"
E' morto improvvisamente Sylvain Amic, direttore del Musée d'Orsay. Macron: "La sua scomparsa è uno choc"
Bper, al via la 59esima edizione del concorso per gli studenti italiani più meritevoli
Bper, al via la 59esima edizione del concorso per gli studenti italiani più meritevoli
Milan, ecco Rabiot: accordo per il ritorno del centrocampista in Italia
Milan, ecco Rabiot: accordo per il ritorno del centrocampista in Italia
Occupazione in crescita in Italia, gli ultimi dati Istat
Occupazione in crescita in Italia, gli ultimi dati Istat
Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa
Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa
Milano, "18enne picchiata e violentata vicino a stazione a San Zenone"
Milano, "18enne picchiata e violentata vicino a stazione a San Zenone"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Psicologi, 'ritorno sui banchi non faccia dimenticare valore gioco per bambini'
Psicologi, 'ritorno sui banchi non faccia dimenticare valore gioco per bambini'
Salute, con settembre respiro a rischio, Andreoni 'occhio a sbalzi termici'
Salute, con settembre respiro a rischio, Andreoni 'occhio a sbalzi termici'
Studio su cerotto anti-cancro vescica, Irccs Ire Roma primo per pazienti arruolati
Studio su cerotto anti-cancro vescica, Irccs Ire Roma primo per pazienti arruolati
'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti
'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Lo psichiatra: "Tra voyeurismo ed esibizionismo, ecco cosa muove i nuovi siti sessisti"
Ordine degli psicologi: "L'abuso digitale è come quello fisico, rischio di sindrome da stress post traumatico"
Ordine degli psicologi: "L'abuso digitale è come quello fisico, rischio di sindrome da stress post traumatico"
Salmonella, alert negli Usa: quasi 100 casi e uova ritirate dal mercato
Salmonella, alert negli Usa: quasi 100 casi e uova ritirate dal mercato
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Tumori, oncologa Caputo: "Terapia adiuvante nel cancro al seno localizzato va condivisa"
Tumori, oncologa Caputo: "Terapia adiuvante nel cancro al seno localizzato va condivisa"
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"

Sul Panaro on air

    • WatchA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni da Sisma Emilia
    • WatchRischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
    • WatchTreni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

    • ATTUALITÀ

    Expo Osaka: Confimprese Italia lancia il “Patto per il mercato EuroAsiatico"
    Expo Osaka: Confimprese Italia lancia il “Patto per il mercato EuroAsiatico"
    Falso allarme Gmail: il data breach subito da Google non riguarda gli account personali
    Falso allarme Gmail: il data breach subito da Google non riguarda gli account personali
    Kirby e la Terra Perduta Nintendo Switch 2 Edition + Il Mondo Astrale, la recensione
    Kirby e la Terra Perduta Nintendo Switch 2 Edition + Il Mondo Astrale, la recensione
    LEGO Batman: l'eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo videogioco di TT Games e Warner Bros - Il video
    LEGO Batman: l'eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo videogioco di TT Games e Warner Bros - Il video
    Bolzano Slush'D, alla II edizione quasi 1000 partecipanti tra startup e investitori europei
    Bolzano Slush'D, alla II edizione quasi 1000 partecipanti tra startup e investitori europei
    Uno studio dimostra quanto sia facile aggirare le regole dell’IA
    Uno studio dimostra quanto sia facile aggirare le regole dell’IA
    Dazi USA, colpiti gli hobby: anche il vintage è in pericolo
    Dazi USA, colpiti gli hobby: anche il vintage è in pericolo
    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi