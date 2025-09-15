Cooperazione internazionale, parte a Modena il corso per i nuovi volontari

Il Comune di Modena ha aperto le candidature per la 20ª edizione del corso dedicato ai volontari della cooperazione internazionale, un percorso formativo rivolto in particolare ai giovani interessati a impegnarsi in progetti di solidarietà oltre confine.

Il corso si svolgerà dal 22 novembre 2025 fino a ottobre 2026 e prevede 25 posti disponibili. L’obiettivo è fornire una preparazione teorica solida e strumenti pratici utili a stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi nel campo della cooperazione.

Struttura e contenuti

Il programma comprende 10 weekend formativi, integrati da workshop e attività laboratoriali. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari ed esperti, ma anche da volontari che condivideranno la loro esperienza sul campo. Il percorso alternerà momenti di didattica frontale, discussioni, analisi di buone pratiche e attività di gruppo, per offrire una formazione di alto livello sui temi della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Una parte significativa sarà dedicata alla preparazione del viaggio di volontariato e alla conoscenza delle realtà associative impegnate nel settore, attive sul territorio modenese. I partecipanti avranno la possibilità di svolgere un periodo di volontariato, in Italia o all’estero, con partenze previste tra luglio e dicembre 2026. Il percorso si concluderà con un incontro di restituzione, durante il quale i corsisti potranno condividere l’esperienza vissuta.

Sedi, scadenze e modalità di partecipazione

Le attività didattiche si terranno tra la Galleria Europa di Modena e la sede dell’Ong Overseas a Spilamberto.

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro le ore 12 di lunedì 13 ottobre, utilizzando la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune di Modena.

È previsto un contributo di partecipazione di 160 euro, a copertura parziale delle spese organizzative.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi

Tel. 059.2032666

Email: [email protected]

Collaborazioni e sostegni

Il corso è organizzato dall’Ufficio Progetti europei del Comune di Modena con la collaborazione di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione - Cipsi, Csv Terre Estensi e Overseas, e grazie al sostegno della Fondazione di Modena.

Sono inoltre coinvolte le associazioni del Tavolo della cooperazione e solidarietà internazionale promosso dal Comune. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Anci, Comune di Spilamberto e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani.