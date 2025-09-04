Doppio concerto alla Festa provinciale de l’Unità di Modena: sul palco “Le bambole di pezza” e gli “Spleen”

MODENA - Sarà un doppio concerto ad animare il venerdì sera della Festa provinciale dell’unità di Modena: il 5 settembre, infatti, sul palco dell’Arena Left saliranno Le bambole di pezza e gli Spleen. Le prime costituiscono una rock band milanese tutta al femminile, molto grintosa e attiva su tematiche legate al tema gender equality, contro il sessismo e la violenza, e per le pari opportunità, mentre i secondi arrivano da Firenze per proporre un sound ruvido e viscerale richiama le atmosfere più autentiche del grunge anni ’90. In un panorama musicale sempre più omologato, l’urgenza espressiva dei due gruppi rappresenta una ventata d’aria fresca di cui si sentiva il bisogno. Nello spazio dibattiti, invece, alle ore 21.00, Michela Ponzani presenterà il suo ‘Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria 1944-2025’. La docente di Storia contemporanea all'Università di Roma ‘Tor Vergata’, autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia e La7, dialogherà insieme al presidente provinciale ANPI Modena Vanni Bulgarelli e al capogruppo Pd in Consiglio regionale Paolo Calvano. A condurre l’incontro, la presidente dell’Istituto Storico di Modena Ilaria Franchini. Nel suo testo, Ponzani racconta la storia delle vedove, madri, sorelle e figlie delle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, del loro coraggio e della loro lotta dignitosa: la storia delle donne che trasformarono un massacro in un mausoleo, fino alla memoria dei nipoti e alle pietre d’inciampo, un monumento sepolcrale antigerarchico e antiretorico, edificato sul luogo della vendetta tedesca per celebrare i martiri dell’antifascismo.

A inaugurare gli incontri dell’Agorà ‘Aude Pacchioni’ sarà però, alle ore 19.30, un dibattito sulla ‘Rete di Trieste’ e sull’impegno politico dei cattolici. A confrontarsi, il vicepresidente Consiglio regionale FVG e portavoce nazionale della Rete Francesco Russo, Cristina Ceretti e Gian Marco De Biase, consiglieri rispettivamente del Pd e di ‘Al centro Bologna’ presso il Comune di Bologna e il capogruppo del centrosinistra in Unione Terre di Castelli Federico Covili. A coordinare l’incontro, il vicepresidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana Paolo Seghedoni. Per quanto riguarda i ‘Diari di Viaggio’, questa volta toccherà a Giovanna Braglia presentare i ritmi rilassati del Laos e i templi di Angkor in Cambogia. Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria. La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

LEGGI ANCHE: