Ecco il catalogo delle attività di formazione docenti e delle proposte didattiche della Fondazione Fossoli per l’anno scolastico 2025/26

È stato presentato il catalogo delle attività formative per i docenti e delle proposte didattiche per gli studenti della Fondazione Fossoli, relativo all’anno scolastico 2025/26: si tratta di un ampio ventaglio di attività, differenziate per tipologia, e declinate secondo le esigenze specifiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Le attività si articolano in visite ai luoghi memoriali e progetti didattici; laboratori di pratica storica; mostre itineranti a noleggio gratuito; eventi e nuove proposte di formazione docenti;.

Novità assoluta: per gli studenti delle scuole primarie e secondarie delle Terre d’Argine saranno gratuite le visite guidate al Campo di Fossoli, al Museo del Deportato e alla Sinagoga ottocentesca di Carpi e le attività laboratoriali (fino a esaurimento del budget dedicato).

Le proposte offerte sono incentrate sulla Storia quale opportunità formativa e palestra cognitiva, per agire consapevolmente nel presente e costruire il futuro.

In un tempo nel quale soffiano forti i venti di guerra e la dignità umana subisce violenti affronti, il ventaglio delle proposte – alcune delle quali sono concepite per essere svolte all’esterno, altre in classe – consolida l’offerta formativa della Fondazione negli ambiti che ne contraddistinguono la missione statutaria e l’iniziativa pubblica, poiché le riflessioni, anche storiche, che ne scaturiscono aiutano a comprendere il presente: far conoscere i tre luoghi memoriali; divulgarne la storia, in quanto esemplificativa delle vicende che hanno caratterizzato il XX secolo nel contesto nazionale ed europeo: la persecuzione e, poi, lo sterminio degli ebrei, la II Guerra Mondiale, le forme di opposizione politica ai regimi totalitari fascista e nazista e di resistenza, la profuganza determinata dal conflitto e dai successivi trattati internazionali – e tra questi gli esuli giuliano-dalmati –, la nascita di straordinarie esperienze di comunità e condivisione sociale come Nomadelfia, l’affermarsi dei principi costituzionali nell’Italia Repubblicana fino alla complessa costruzione della memoria.

La Fondazione Fossoli attiva anche lo sportello didattico “Lavora con noi” che, in stretta collaborazione con i docenti, permette di declinare i percorsi offerti alle esigenze specifiche della programmazione prevista per il gruppo classe o strutturarne di nuovi. Lo sportello didattico è un servizio che la Fondazione sostiene convintamente per rispondere ai diversi bisogni formativi evidenziati dalle scuole.

La Fondazione è disponibile ad affiancare le classi che intendono partecipare con una propria proposta a “conCittadini”, il percorso di rete dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di educazione alla Cittadinanza attiva.

In collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio, la Fondazione accoglie studentesse e studenti nell’ambito di “PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” che, a seguito del recente D.L. 127/25 hanno assunto la denominazione di “Formazione Scuola-Lavoro”.

Questo il commento della presidente della Fondazione Fossoli, Manuela Ghizzoni: “Un obiettivo prioritario della Fondazione è contribuire a far conoscere la storia, inclusa quella avvenuta a pochi passi dal luogo in cui si vive ma esito di dinamiche originatesi in un contesto più vasto. Riteniamo che una realtà culturale come la nostra debba contribuire alla crescita di cittadini attenti e responsabili, capaci di vivere il proprio presente e di proiettarsi nel futuro, nella consapevolezza che le radici affondano nel passato.

Viviamo tempi dolorosi per i conflitti che insanguinano il mondo; tempi di apprensione per la tutela dei diritti della persona, dei principi democratici e della dignità umana. Questa incertezza non deve far venir meno l’impegno per la formazione, né lo sforzo di sensibilizzare le giovani generazioni alla conoscenza delle tragedie del passato, così come dei gesti di coraggio, solidarietà, tenace ricerca della pace e della libertà. Al contrario, deve spingerci a raddoppiare gli sforzi, perché è proprio nelle difficoltà che occorre predisporre risposte adeguate. Come Fondazione siamo determinati a continuare, e implementare, le occasioni di formazione e conoscenza, sia per i docenti sia per le studentesse e gli studenti, che saranno gli adulti di domani”.

L’offerta didattica, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito web della Fondazione, all’indirizzo www.fondazionefossoli.org.