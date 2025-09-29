Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un’autonomia fino a 50 km

Dalla Motor Valley a MotorLand Aragón: un prototipo interamente progettato dagli studenti, con componenti d’avanguardia in fibra di carbonio e soluzioni aerodinamiche innovative.

Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’evento ha visto studenti, docenti, sponsor e partner industriali riuniti per ammirare da vicino l’ultima evoluzione tecnologica del team, nel cuore della Motor Valley, simbolo mondiale di eccellenza motoristica e ingegno italiano.

Un concentrato di ricerca e ingegno che alza l’asticella rispetto a ogni nostro progetto precedente, pronto a dare il massimo delle prestazioni su pista.

Una delle principali caratteristiche della Racing Thunder 4-E è l’adozione di un monoscocca in fibra di carbonio, materiale utilizzato anche per il forcellone, con l’obiettivo di ridurre il peso senza sacrificare rigidità e resistenza.

Tra i vari reparti, particolare attenzione è stata dedicata all’aerodinamica: le soluzioni sono state ottimizzate sia dal punto di vista strutturale sia attraverso studi avanzati mediante simulazioni CFD. Un elemento distintivo e innovativo di questo prototipo è infatti l’introduzione di una ventola EDF che modella la scia, riducendo il coefficiente di resistenza e portando ad un vantaggio competitivo. Inoltre, il prototipo implenenta un comparto powertrain con un architettura che si adatta facilmente a tantissime condizioni operative, garantendo un passo gara consistente ed elevate prestazioni in accelerazione.

Il design riflette la determinazione del team e traduce la vocazione prestazionale della moto in soluzioni tecniche che ne esprimono immediatamente il carattere competitivo.

«La Racing Thunder 4-E rappresenta il culmine di mesi di dedizione e lavoro di squadra», commenta il Prof. Carlo Alberto Rinaldini, Faculty Advisor. «Ora il team è pronto per la sfida internazionale: l’ottava edizione della MotoStudent International Competition ad Aragón sarà il banco di prova perfetto per mettere alla prova la moto e l’energia del gruppo».

Il team è composto da studenti e studentesse provenienti da diversi dipartimenti di Unimore: principalmente Ingegneria, ma anche Economia, Comunicazione e altre discipline, ambiziosi e appassionati, che hanno dedicato competenze, creatività e determinazione a ogni fase del progetto. Grazie al supporto di aziende sponsor del settore, ogni componente e scelta tecnica ha beneficiato di materiali, know-how e lavorazioni avanzate, rafforzando il legame tra formazione universitaria e mondo industriale.

La Racing Thunder 4-E sarà, dal 15 al 19 ottobre, protagonista assoluta della competizione al MotorLand Aragón, pronta a dimostrare che innovazione e perseveranza possono correre fianco a fianco sulle piste internazionali.

Specifiche tecniche: