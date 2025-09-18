Finale Emilia, il progetto Rulli Frulli sbarca a New York: ponte musicale tra Italia e Stati Uniti
FINALE EMILIA - Dal 21 al 26 settembre, il progetto Rulli Frulli volerà fino a New York per presentare le sue iniziative educative e musicali alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di Manhattan e alla comunità italiana locale. In questa settimana di scambio culturale, l’iniziativa vedrà la partecipazione di Rulli Frulli, rappresentati dal loro fondatore Federico Alberghini e dal co-fondatore Marco Golinelli, che condurranno un laboratorio musicale con gli studenti della scuola Marconi, guidata dal preside Michael Cascianelli. L’evento culminerà in un’esibizione finale che mostrerà l’operatività del metodo Rulli Frulli.
Patrizia Cappelletti del Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica di Milano illustrerà agli insegnanti della scuola Marconi il metodo didattico Rulli Frulli, studiato e sistematizzato dalla stessa con il supporto di Davide Lampugnani. Inoltre, Diego Gavioli, co-regista (insieme a Gianluca Marcon) del docufilm “Il Faro – Il Fantastico Viaggio della Banda Rulli Frulli”, condividerà con il pubblico la storia della Banda Rulli Frulli e il suo impatto sociale, culturale e generativo.
Questo evento rappresenta un’occasione unica di scambio e di crescita, rafforzando i legami tra le due sponde dell’Atlantico e diffondendo la musica come strumento di inclusione. Il Rotary Club, Aramini Strumenti e il produttore di bacchette Lantec, sono intervenuti in maniera attiva in partneship con il progetto Rulli Frulli, dando un supporto indispensabile per concretizzare questa spedizione didattica senza precedenti.
Per ulteriori informazioni e per seguire l’evento, vi invitiamo a contattarci e a seguire i nostri canali social: web, Instagram e Facebook.
-
La “Banda Rulli Frulli” di Finale Emilia premiata per la partecipazione alla Conferenza Onu di New York sui diritti delle persone con disabilità
- Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Arpae: "Escluse criticità ambientali"
- San Felice, sabato 20 settembre "In Piazza per Gaza"
- Mirandola, Luca Solido, comandante della stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, promosso comandante a Sestola
- Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Rifondazione Comunista: "Si sospenda lo stoccaggio"
- Finale Emilia, si presenta la "Guida alla partecipazione locale verso una transizione ecologica giusta"
- Carpi, zanzare: in distribuzione gratuita i kit antilarvali
- Finale Emilia, il progetto Rulli Frulli sbarca a New York: ponte musicale tra Italia e Stati Uniti
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"