Finale Emilia, il progetto Rulli Frulli sbarca a New York: ponte musicale tra Italia e Stati Uniti

FINALE EMILIA - Dal 21 al 26 settembre, il progetto Rulli Frulli volerà fino a New York per presentare le sue iniziative educative e musicali alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di Manhattan e alla comunità italiana locale. In questa settimana di scambio culturale, l’iniziativa vedrà la partecipazione di Rulli Frulli, rappresentati dal loro fondatore Federico Alberghini e dal co-fondatore Marco Golinelli, che condurranno un laboratorio musicale con gli studenti della scuola Marconi, guidata dal preside Michael Cascianelli. L’evento culminerà in un’esibizione finale che mostrerà l’operatività del metodo Rulli Frulli.

Patrizia Cappelletti del Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica di Milano illustrerà agli insegnanti della scuola Marconi il metodo didattico Rulli Frulli, studiato e sistematizzato dalla stessa con il supporto di Davide Lampugnani. Inoltre, Diego Gavioli, co-regista (insieme a Gianluca Marcon) del docufilm “Il Faro – Il Fantastico Viaggio della Banda Rulli Frulli”, condividerà con il pubblico la storia della Banda Rulli Frulli e il suo impatto sociale, culturale e generativo.

Questo evento rappresenta un’occasione unica di scambio e di crescita, rafforzando i legami tra le due sponde dell’Atlantico e diffondendo la musica come strumento di inclusione. Il Rotary Club, Aramini Strumenti e il produttore di bacchette Lantec, sono intervenuti in maniera attiva in partneship con il progetto Rulli Frulli, dando un supporto indispensabile per concretizzare questa spedizione didattica senza precedenti.

Per ulteriori informazioni e per seguire l’evento, vi invitiamo a contattarci e a seguire i nostri canali social: web, Instagram e Facebook.

