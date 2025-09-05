Finale Emilia, in piazza Garibaldi arriva la Cena in bianco sotto le stelle
FINALE EMILIA - Sabato 13 settembre, in Piazza Garibaldi Pro Finale Eventi & Cultura organizza la serata “Sotto le stelle - Cena in Bianco”.
Dress code per i partecipanti: total white.
Inizio cena ore 20:30.
I partecipanti troveranno la tavola già apparecchiata con piatti, posate e bicchieri, ma si dovranno portare la cena da casa, come fosse un picnic.
Per le bevande, sarà attivo il punto bar dalla Pro Finale Eventi & Cultura.
Ogni tavolo potrà essere decorato liberamente con qualsiasi cosa per partecipare al concorso e avere la possibilità di vincere un premio speciale
Durante la cena, musica live con Ruggero.
Dopo cena, dj set con Dj Reynold e Alle the Voice.
Per motivi organizzativi, è necessario confermare la presenza entro l’8 Settembre.
Info & prenotazioni: 388 9091783 • 347 2839077
Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa di Finale Emilia.
Leggi anche: “Incontriamoci a settembre”, a Finale Emilia tre appuntamenti con il Carc
- Finale Emilia, in piazza Garibaldi arriva la Cena in bianco sotto le stelle
- Controlli dei Carabinieri a Cavezzo: identificate 25 persone e verificati 17 veicoli
- A Carpi nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre
- Ruba in un supermercato, ma nella fuga perde i documenti personali: arrestato
- Al via a Mirandola il progetto ispirato a Tavola Amica
- Vasco Rossi sceglie Rimini per la Data Zero del suo tour 2026 negli stadi
- Dall’ANPI modenese oltre 4.000 euro a Emergency per Gaza
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare